"الحصيني" يتوقع موجة حر شبه قوية على معظم مناطق المملكة.. تبدأ الثلاثاء

قال إننا في موسم طبّاخ اللون الذي يحوِّل التمر من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر

توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، حدوث موجة حر شبه قوية على معظم مناطق المملكة.

وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني" أن الارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين أربع وخمس درجات مئوية بدءًا من اليوم الثلاثاء، ويكون واضحًا نهاية الأسبوع إلا أن يصرفه الله.

وأضاف : "لا غرابة في ذلك؛ فنحن نعيش في موسم طباخ اللون الذي يحوِّل التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر".