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ضبط مخالفَين لنظام البيئة ينقلان الرمال ويجرفان التربة بتبوك

تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من قبل الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة، يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك.

وأوضحت أنه تم ضبط مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآليتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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ضبط مخالفَين لنظام البيئة ينقلان الرمال ويجرفان التربة بتبوك
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة، يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك.

وأوضحت أنه تم ضبط مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآليتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
01:25 PM

ضبط مخالفَين لنظام البيئة ينقلان الرمال ويجرفان التربة بتبوك

تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من قبل الجهات المختصة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
536

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة، يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك.

وأوضحت أنه تم ضبط مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآليتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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