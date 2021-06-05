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"الأخضر السعودي" لا يعرف سوى الفوز.. تغلب على شقيقه "اليمني" وحافظ على الصدارة

ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم وآسيا

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره اليمني في المباراة التي جمعت المنتخبَيْن مساء اليوم ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وانتهت المباراة بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف نظيفة؛ ليرفع الأخضر رصيده للنقطة رقم 14 في صدارة المجموعة الرابعة.

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ4 وفهد المولد هدفين في الدقيقتَيْن الـ17 والـ32.

وبهذا الفوز الثمين رفع المنتخب السعودي رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط من خمس مباريات لأوزبكستان، و7 لكل من منتخب فلسطين الذي لعب سبع مباريات، ومنتخب سنغافورة، و5 نقاط للمنتخب اليمني.

المنتخب السعودي ‬كأس العالم كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر السعودي" لا يعرف سوى الفوز.. تغلب على شقيقه "اليمني" وحافظ على الصدارة
سبق

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره اليمني في المباراة التي جمعت المنتخبَيْن مساء اليوم ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وانتهت المباراة بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف نظيفة؛ ليرفع الأخضر رصيده للنقطة رقم 14 في صدارة المجموعة الرابعة.

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ4 وفهد المولد هدفين في الدقيقتَيْن الـ17 والـ32.

وبهذا الفوز الثمين رفع المنتخب السعودي رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط من خمس مباريات لأوزبكستان، و7 لكل من منتخب فلسطين الذي لعب سبع مباريات، ومنتخب سنغافورة، و5 نقاط للمنتخب اليمني.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
11:16 PM
اخر تعديل
07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
10:20 PM

"الأخضر السعودي" لا يعرف سوى الفوز.. تغلب على شقيقه "اليمني" وحافظ على الصدارة

ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم وآسيا

A A A
محمد السيّد - الرياض
13
10,464

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره اليمني في المباراة التي جمعت المنتخبَيْن مساء اليوم ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وانتهت المباراة بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف نظيفة؛ ليرفع الأخضر رصيده للنقطة رقم 14 في صدارة المجموعة الرابعة.

أهداف المباراة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ4 وفهد المولد هدفين في الدقيقتَيْن الـ17 والـ32.

وبهذا الفوز الثمين رفع المنتخب السعودي رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط من خمس مباريات لأوزبكستان، و7 لكل من منتخب فلسطين الذي لعب سبع مباريات، ومنتخب سنغافورة، و5 نقاط للمنتخب اليمني.

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