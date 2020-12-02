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مستشفى خميس مشيط يحصل على شهادة اعتماد في مجال طب الطوارئ

من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

حصل مستشفى خميس مشيط على شهادة اعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في برنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي بمجال تخصص طب الطوارئ، لمدة عامين اعتبارًا من 1/1/2021م.

وكان المستشفى قد نال هذا الاعتماد بعد تقييم شامل خلال عدد من المعايير والأساليب المتبعة. وحددت الطاقة الاستيعابية للمتدربين بالبرنامج بواقع خمسة أطباء للسنة التدريبية.


ويسهم الاعتماد في تقديم المزيد من الخدمات الصحية والتحسين المستمر على المستوى الطبي والفني والإداري بهدف الوصول إلى خدمات طبية أفضل تعود بالنفع على المرضى والمراجعين.

مستشفى خميس مشيط شهادة اعتماد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى خميس مشيط يحصل على شهادة اعتماد في مجال طب الطوارئ
سبق

حصل مستشفى خميس مشيط على شهادة اعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في برنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي بمجال تخصص طب الطوارئ، لمدة عامين اعتبارًا من 1/1/2021م.

وكان المستشفى قد نال هذا الاعتماد بعد تقييم شامل خلال عدد من المعايير والأساليب المتبعة. وحددت الطاقة الاستيعابية للمتدربين بالبرنامج بواقع خمسة أطباء للسنة التدريبية.


ويسهم الاعتماد في تقديم المزيد من الخدمات الصحية والتحسين المستمر على المستوى الطبي والفني والإداري بهدف الوصول إلى خدمات طبية أفضل تعود بالنفع على المرضى والمراجعين.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
06:25 PM

مستشفى خميس مشيط يحصل على شهادة اعتماد في مجال طب الطوارئ

من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

A A A
بندر آل عوض - عسير
2
434

حصل مستشفى خميس مشيط على شهادة اعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في برنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي بمجال تخصص طب الطوارئ، لمدة عامين اعتبارًا من 1/1/2021م.

وكان المستشفى قد نال هذا الاعتماد بعد تقييم شامل خلال عدد من المعايير والأساليب المتبعة. وحددت الطاقة الاستيعابية للمتدربين بالبرنامج بواقع خمسة أطباء للسنة التدريبية.


ويسهم الاعتماد في تقديم المزيد من الخدمات الصحية والتحسين المستمر على المستوى الطبي والفني والإداري بهدف الوصول إلى خدمات طبية أفضل تعود بالنفع على المرضى والمراجعين.

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