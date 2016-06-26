النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

انطلاق مهرجان براعم المستقبل لكرة الطائرة السعودية

بمشاركة 20 فريقًا من كافة أنحاء المملكة

ستكون صالة قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض مسرحًا كبيرًا لأحداث المرحلة النهائية من بطولة مهرجان براعم المستقبل لكرة الطائرة السعودية، التي تنطلق مساء غد الأحد وسط مشاركة 20 فريقًا من كافة أنحاء المملكة، ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 11 لقاء.

من جهته أكّد عبدالعزيز الرميحي مقرر اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة أن مهرجان البراعم يضم خمسة مجموعات ستلعب بنظام الدوري من دور واحد يتأهّل الأول من كل مجموعة بعد حساب نقاط المباريات، على أن تضاف نقاط الأطوال تحسب على النحو التالي:

نقطة للطول من 180 حتى 185 سم، ونقطتين للطول من 186 وحتى 190 سم، وثلاث نقاط من 191 سم وأكثر.

بالإضافة لأفضل ثانٍ في نهاية الدور التمهيدي، والأندية الستة المتأهّلة للدور قبل النهائي يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة تلعب دوريًّا من دور واحد، وبعد تحديد المراكز لكل مجموعة من مجموع نقاط المباريات بالإضافة لنقاط الأطوال، وفي اليوم الختامي يلعب الأول من المجموعة الأولى مع الأول من المجموعة الثانية لتحديد الأول والثاني من المجموعة الأولى مع الثاني من المجموعة الثانية لتحديد المركزين الثالث والرابع، ثم صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية لتحديد الخامس والسادس، علمًا أن اليوم الأخير النهائي لن يكون هناك تطبيق لمعايير الأطوال.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
انطلاق مهرجان براعم المستقبل لكرة الطائرة السعودية
سبق

ستكون صالة قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض مسرحًا كبيرًا لأحداث المرحلة النهائية من بطولة مهرجان براعم المستقبل لكرة الطائرة السعودية، التي تنطلق مساء غد الأحد وسط مشاركة 20 فريقًا من كافة أنحاء المملكة، ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 11 لقاء.

من جهته أكّد عبدالعزيز الرميحي مقرر اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة أن مهرجان البراعم يضم خمسة مجموعات ستلعب بنظام الدوري من دور واحد يتأهّل الأول من كل مجموعة بعد حساب نقاط المباريات، على أن تضاف نقاط الأطوال تحسب على النحو التالي:

نقطة للطول من 180 حتى 185 سم، ونقطتين للطول من 186 وحتى 190 سم، وثلاث نقاط من 191 سم وأكثر.

بالإضافة لأفضل ثانٍ في نهاية الدور التمهيدي، والأندية الستة المتأهّلة للدور قبل النهائي يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة تلعب دوريًّا من دور واحد، وبعد تحديد المراكز لكل مجموعة من مجموع نقاط المباريات بالإضافة لنقاط الأطوال، وفي اليوم الختامي يلعب الأول من المجموعة الأولى مع الأول من المجموعة الثانية لتحديد الأول والثاني من المجموعة الأولى مع الثاني من المجموعة الثانية لتحديد المركزين الثالث والرابع، ثم صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية لتحديد الخامس والسادس، علمًا أن اليوم الأخير النهائي لن يكون هناك تطبيق لمعايير الأطوال.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
12:51 PM

انطلاق مهرجان براعم المستقبل لكرة الطائرة السعودية

بمشاركة 20 فريقًا من كافة أنحاء المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
311

ستكون صالة قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض مسرحًا كبيرًا لأحداث المرحلة النهائية من بطولة مهرجان براعم المستقبل لكرة الطائرة السعودية، التي تنطلق مساء غد الأحد وسط مشاركة 20 فريقًا من كافة أنحاء المملكة، ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 11 لقاء.

من جهته أكّد عبدالعزيز الرميحي مقرر اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة أن مهرجان البراعم يضم خمسة مجموعات ستلعب بنظام الدوري من دور واحد يتأهّل الأول من كل مجموعة بعد حساب نقاط المباريات، على أن تضاف نقاط الأطوال تحسب على النحو التالي:

نقطة للطول من 180 حتى 185 سم، ونقطتين للطول من 186 وحتى 190 سم، وثلاث نقاط من 191 سم وأكثر.

بالإضافة لأفضل ثانٍ في نهاية الدور التمهيدي، والأندية الستة المتأهّلة للدور قبل النهائي يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة تلعب دوريًّا من دور واحد، وبعد تحديد المراكز لكل مجموعة من مجموع نقاط المباريات بالإضافة لنقاط الأطوال، وفي اليوم الختامي يلعب الأول من المجموعة الأولى مع الأول من المجموعة الثانية لتحديد الأول والثاني من المجموعة الأولى مع الثاني من المجموعة الثانية لتحديد المركزين الثالث والرابع، ثم صاحب المركز الثالث مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى والمجموعة الثانية لتحديد الخامس والسادس، علمًا أن اليوم الأخير النهائي لن يكون هناك تطبيق لمعايير الأطوال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,802
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,235
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,438
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,012

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة