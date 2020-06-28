"سوق الأسهم" يرتفع قرب 7300 نقطة.. وسهم "سامبا" يصعد بالقصوى

"تداول" كانت قد أعلنت صباح اليوم رفع تعليق تداول سهمها و"البنك الأهلي"

ارتفع مؤشر السوق السعودي في جلسة اليوم الأحد بنسبة 0.9 % عند 7296 نقطة (+ 65 نقطة)، وسط تداولات بلغت نحو 500 مليون ريال بعد مرور دقائق من الافتتاح.

ويتصدر سهم "سامبا" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 26.30 ريال، وارتفع سهم "الأهلي التجاري" بنحو 7 % عند 39.85 ريال وفق "أرقام".





وكان البنكان قد وقعا اتفاقية إطارية لبدء دراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين.

وأعلنت "تداول " اليوم، رفع تعليق تداول سهمَي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد، حيث كانت "تداول" قد علقت تداول سهمَي المجموعة والبنك ابتداءً من الخميس 04 / 11 / 1441هـ الموافق 25 / 06 / 2020م بناءً على طلبهما.