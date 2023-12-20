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بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تشكل شلالات ساحرة برجال ألمع

شكلت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة رجال ألمع، عصر أمس، شلالات ساحرة دفعت بالكثير من سكان المحافظة والمحافظات المجاورة إلى الخروج للاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة والمناظر الجميلة والشلالات المنهمرة.

ورصد "طلال خلبان" تلك اللحظات بمقطع فيديو وجد انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمطار رجال ألمع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تشكل شلالات ساحرة برجال ألمع
سبق

شكلت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة رجال ألمع، عصر أمس، شلالات ساحرة دفعت بالكثير من سكان المحافظة والمحافظات المجاورة إلى الخروج للاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة والمناظر الجميلة والشلالات المنهمرة.

ورصد "طلال خلبان" تلك اللحظات بمقطع فيديو وجد انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
01:33 AM

بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تشكل شلالات ساحرة برجال ألمع

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محمد طيران - عسير
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829

شكلت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة رجال ألمع، عصر أمس، شلالات ساحرة دفعت بالكثير من سكان المحافظة والمحافظات المجاورة إلى الخروج للاستمتاع بتلك الأجواء الخلابة والمناظر الجميلة والشلالات المنهمرة.

ورصد "طلال خلبان" تلك اللحظات بمقطع فيديو وجد انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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