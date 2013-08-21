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"وليد الفرّاج" لمشجع "هلالي": احتفل بهدوء فهناك من يتألّم!

وجّه الإعلامي وليد الفرّاج رسالة عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، لمشجع هلالي احتفى بفوز فريقه على التعاون مساء أمس.

وقال المشجع في تغريدة قرأها الفرّاج: "الجحفلة صعبة قوية جعلت البعض يقول حظ الهلال"، فردّ عليه الإعلامي بالقول: "احتفل في هدوء فهناك من يتألم".

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بالتعاون بفوز الهلاليين بهدفين لهدف بعدما كان التعاون متقدمًا حتى الدقيقة 82.

ونجح المدافع الكوري جانغ هيون سوو في تسجيل هدف الفوز للهلاليين في الدقيقة 93 من عمر المباراة ليحصد فريقه الست نقاط في المباراتين ويتصدر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"وليد الفرّاج" لمشجع "هلالي": احتفل بهدوء فهناك من يتألّم!
سبق

وجّه الإعلامي وليد الفرّاج رسالة عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، لمشجع هلالي احتفى بفوز فريقه على التعاون مساء أمس.

وقال المشجع في تغريدة قرأها الفرّاج: "الجحفلة صعبة قوية جعلت البعض يقول حظ الهلال"، فردّ عليه الإعلامي بالقول: "احتفل في هدوء فهناك من يتألم".

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بالتعاون بفوز الهلاليين بهدفين لهدف بعدما كان التعاون متقدمًا حتى الدقيقة 82.

ونجح المدافع الكوري جانغ هيون سوو في تسجيل هدف الفوز للهلاليين في الدقيقة 93 من عمر المباراة ليحصد فريقه الست نقاط في المباراتين ويتصدر.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
02:36 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
03:34 PM

"وليد الفرّاج" لمشجع "هلالي": احتفل بهدوء فهناك من يتألّم!

A A A
محمد السيّد - الرياض
8
2,056

وجّه الإعلامي وليد الفرّاج رسالة عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، لمشجع هلالي احتفى بفوز فريقه على التعاون مساء أمس.

وقال المشجع في تغريدة قرأها الفرّاج: "الجحفلة صعبة قوية جعلت البعض يقول حظ الهلال"، فردّ عليه الإعلامي بالقول: "احتفل في هدوء فهناك من يتألم".

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بالتعاون بفوز الهلاليين بهدفين لهدف بعدما كان التعاون متقدمًا حتى الدقيقة 82.

ونجح المدافع الكوري جانغ هيون سوو في تسجيل هدف الفوز للهلاليين في الدقيقة 93 من عمر المباراة ليحصد فريقه الست نقاط في المباراتين ويتصدر.

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