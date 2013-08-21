"وليد الفرّاج" لمشجع "هلالي": احتفل بهدوء فهناك من يتألّم!

وجّه الإعلامي وليد الفرّاج رسالة عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، لمشجع هلالي احتفى بفوز فريقه على التعاون مساء أمس.

وقال المشجع في تغريدة قرأها الفرّاج: "الجحفلة صعبة قوية جعلت البعض يقول حظ الهلال"، فردّ عليه الإعلامي بالقول: "احتفل في هدوء فهناك من يتألم".

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بالتعاون بفوز الهلاليين بهدفين لهدف بعدما كان التعاون متقدمًا حتى الدقيقة 82.

ونجح المدافع الكوري جانغ هيون سوو في تسجيل هدف الفوز للهلاليين في الدقيقة 93 من عمر المباراة ليحصد فريقه الست نقاط في المباراتين ويتصدر.