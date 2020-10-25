النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فرحان الشمري" مديرًا لصحة حائل

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارًا بتكليف الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة حائل.

يذكر أن الدكتور "الشمري" من الكفاءات الإدارية والصحية المتميزة، وهو أستاذ مشارك بكلية التمريض بجامعة حائل، وسبق أن تم تكليفه عميدًا لكلية التمريض بالجامعة نفسها، ورئيسًا للجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية.

وانضم هذا العام 2020 لأسرة تحرير دار النشر الأمريكية John Wiley & Sons, Inc.

كما شارك "الشمري" في العديد من المؤتمرات والندوات عن التمريض داخل وخارج المملكة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"فرحان الشمري" مديرًا لصحة حائل
سبق

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارًا بتكليف الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة حائل.

يذكر أن الدكتور "الشمري" من الكفاءات الإدارية والصحية المتميزة، وهو أستاذ مشارك بكلية التمريض بجامعة حائل، وسبق أن تم تكليفه عميدًا لكلية التمريض بالجامعة نفسها، ورئيسًا للجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية.

وانضم هذا العام 2020 لأسرة تحرير دار النشر الأمريكية John Wiley & Sons, Inc.

كما شارك "الشمري" في العديد من المؤتمرات والندوات عن التمريض داخل وخارج المملكة.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
07:21 PM

"فرحان الشمري" مديرًا لصحة حائل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
341

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارًا بتكليف الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة حائل.

يذكر أن الدكتور "الشمري" من الكفاءات الإدارية والصحية المتميزة، وهو أستاذ مشارك بكلية التمريض بجامعة حائل، وسبق أن تم تكليفه عميدًا لكلية التمريض بالجامعة نفسها، ورئيسًا للجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية.

وانضم هذا العام 2020 لأسرة تحرير دار النشر الأمريكية John Wiley & Sons, Inc.

كما شارك "الشمري" في العديد من المؤتمرات والندوات عن التمريض داخل وخارج المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,227
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,685

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة