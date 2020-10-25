"فرحان الشمري" مديرًا لصحة حائل

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارًا بتكليف الدكتور فرحان بن فالح الشمري، مديرًا عامًّا للشؤون الصحية بمنطقة حائل.

يذكر أن الدكتور "الشمري" من الكفاءات الإدارية والصحية المتميزة، وهو أستاذ مشارك بكلية التمريض بجامعة حائل، وسبق أن تم تكليفه عميدًا لكلية التمريض بالجامعة نفسها، ورئيسًا للجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية.

وانضم هذا العام 2020 لأسرة تحرير دار النشر الأمريكية John Wiley & Sons, Inc.

كما شارك "الشمري" في العديد من المؤتمرات والندوات عن التمريض داخل وخارج المملكة.