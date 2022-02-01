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"توكلنا" يتيح خدمة التبرع مع "إحسان" وبطاقات منسوبي التعليم

كما يضم بطاقات التأمين وشهم وإظهار الجواز الصحي للمكفولين

أطلق تطبيق توكلنا إصداره الجديد، بإضافة خدمات جديدة وتحسين بعض الخدمات الإلكترونية المتاحة في وقت سابق.

وجاءت الخدمات المضافة والتي جرى تحسينها على النحو التالي:-

- خدمة التبرع مع إحسان

والتي تتيح مجال التبرع على ثلاث مراحل "فرص عامة، وفرجت، وتيسرت" وحددت المبالغ التي يمكن التبرع بها ومقدارها "10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال".


- إضافة بطاقات التأمين الطبي وشهم ومنسوبي التعليم.

- إظهار وطباعة الجواز الصحي للمكفوفين.

- تحسين إجراءات الدخول والخروج.

- تحسين خدمة التحقق الآلي للحالة الصحية.

- تحسينات شاملة لخدمة التذاكر.

- تحسينات على بطاقة الوضع الصحي لأفراد الأسرة.

- إصلاحات وتحسينات عامة.

توكلنا إحسان فرجت تيسرت الجواز الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"توكلنا" يتيح خدمة التبرع مع "إحسان" وبطاقات منسوبي التعليم
سبق

أطلق تطبيق توكلنا إصداره الجديد، بإضافة خدمات جديدة وتحسين بعض الخدمات الإلكترونية المتاحة في وقت سابق.

وجاءت الخدمات المضافة والتي جرى تحسينها على النحو التالي:-

- خدمة التبرع مع إحسان

والتي تتيح مجال التبرع على ثلاث مراحل "فرص عامة، وفرجت، وتيسرت" وحددت المبالغ التي يمكن التبرع بها ومقدارها "10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال".


- إضافة بطاقات التأمين الطبي وشهم ومنسوبي التعليم.

- إظهار وطباعة الجواز الصحي للمكفوفين.

- تحسين إجراءات الدخول والخروج.

- تحسين خدمة التحقق الآلي للحالة الصحية.

- تحسينات شاملة لخدمة التذاكر.

- تحسينات على بطاقة الوضع الصحي لأفراد الأسرة.

- إصلاحات وتحسينات عامة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
10:32 PM

"توكلنا" يتيح خدمة التبرع مع "إحسان" وبطاقات منسوبي التعليم

كما يضم بطاقات التأمين وشهم وإظهار الجواز الصحي للمكفولين

A A A
متعب البقمي - الرياض
6
1,392

أطلق تطبيق توكلنا إصداره الجديد، بإضافة خدمات جديدة وتحسين بعض الخدمات الإلكترونية المتاحة في وقت سابق.

وجاءت الخدمات المضافة والتي جرى تحسينها على النحو التالي:-

- خدمة التبرع مع إحسان

والتي تتيح مجال التبرع على ثلاث مراحل "فرص عامة، وفرجت، وتيسرت" وحددت المبالغ التي يمكن التبرع بها ومقدارها "10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال".


- إضافة بطاقات التأمين الطبي وشهم ومنسوبي التعليم.

- إظهار وطباعة الجواز الصحي للمكفوفين.

- تحسين إجراءات الدخول والخروج.

- تحسين خدمة التحقق الآلي للحالة الصحية.

- تحسينات شاملة لخدمة التذاكر.

- تحسينات على بطاقة الوضع الصحي لأفراد الأسرة.

- إصلاحات وتحسينات عامة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,109
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,863
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,981
2.5 مليار ..

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