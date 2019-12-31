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المملكة تشجب وتدين الهجمات الإرهابية داخل العراق

شنّتها ميليشيات مدعومة من النظام الإيراني ضدّ القوات الأمريكية

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلقٍ بالغٍ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنّتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضدّ القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناءً على دعوة من الحكومة العراقية، وخلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقي، التي كان آخرها الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك بأكثر من (30) صاروخ كاتيوشا بتاريخ 27 ديسمبر 2019م، ونتج عنه مقتل مواطن أمريكي وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية؛ ما أدّى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضدّ التنظيمات الإرهابية التي شنّت ذلك الهجوم.

وإذ تشجب المملكة العربية السعودية وتدين هذه الهجمات الإرهابية، لتؤكّد أن هذه الهجمات التي شنّتها ميليشيات إرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة 27 ديسمبر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.

وتدعو المملكة إلى تضافر الجهود المخلصة كافة؛ للمحافظة على أمن العراق واستقراره.. سائلين الله -العلي القدير- أن يحمي العراق الشقيق من الفتن، وأن يسوده الأمن والاستقرار.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المملكة العربية السعودية الهجمات الإرهابية داخل العراق العراق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تشجب وتدين الهجمات الإرهابية داخل العراق
سبق

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلقٍ بالغٍ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنّتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضدّ القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناءً على دعوة من الحكومة العراقية، وخلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقي، التي كان آخرها الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك بأكثر من (30) صاروخ كاتيوشا بتاريخ 27 ديسمبر 2019م، ونتج عنه مقتل مواطن أمريكي وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية؛ ما أدّى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضدّ التنظيمات الإرهابية التي شنّت ذلك الهجوم.

وإذ تشجب المملكة العربية السعودية وتدين هذه الهجمات الإرهابية، لتؤكّد أن هذه الهجمات التي شنّتها ميليشيات إرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة 27 ديسمبر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.

وتدعو المملكة إلى تضافر الجهود المخلصة كافة؛ للمحافظة على أمن العراق واستقراره.. سائلين الله -العلي القدير- أن يحمي العراق الشقيق من الفتن، وأن يسوده الأمن والاستقرار.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
08:11 AM

المملكة تشجب وتدين الهجمات الإرهابية داخل العراق

شنّتها ميليشيات مدعومة من النظام الإيراني ضدّ القوات الأمريكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مصدرٌ مسؤولٌ بأن المملكة العربية السعودية تابعت بقلقٍ بالغٍ ازدياد الهجمات الإرهابية داخل العراق الشقيق التي تهدف إلى تقويض أمنه واستقراره، وكان آخرها الهجمات التي شنّتها ميليشيات إرهابية مدعومة من النظام الإيراني ضدّ القوات الأمريكية الموجودة في العراق ضمن التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي بناءً على دعوة من الحكومة العراقية، وخلفت خسائر بشرية وإصابات في صفوف قوى الأمن العراقي، التي كان آخرها الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من كركوك بأكثر من (30) صاروخ كاتيوشا بتاريخ 27 ديسمبر 2019م، ونتج عنه مقتل مواطن أمريكي وإصابة اثنين من القوات العراقية وأربعة من القوات الأمريكية؛ ما أدّى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضدّ التنظيمات الإرهابية التي شنّت ذلك الهجوم.

وإذ تشجب المملكة العربية السعودية وتدين هذه الهجمات الإرهابية، لتؤكّد أن هذه الهجمات التي شنّتها ميليشيات إرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود مكافحة الإرهاب، مما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال التحقيق في حادثة 27 ديسمبر، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني.

وتدعو المملكة إلى تضافر الجهود المخلصة كافة؛ للمحافظة على أمن العراق واستقراره.. سائلين الله -العلي القدير- أن يحمي العراق الشقيق من الفتن، وأن يسوده الأمن والاستقرار.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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