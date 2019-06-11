"التجارة" تضبط 12 عاملاً مخالفاً بالقصيم يتاجرون بملابس الحاويات الخيرية وبحوزتهم 50 ألف قطعة

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار منزلاً شعبياً في مدينة بريدة بمنطقة القصيم تستغله عمالة مخالفة في تخزين الملابس المستعملة بعد جمعها بطريقة غير نظامية من حاويات الجمعيات الخيرية، تمهيداً لبيعها خارج المدينة.

وجاء ذلك بعد التحري والمراقبة للموقع المخالف عدة أيام، اتضح خلالها ارتياد مجموعة من الوافدين للموقع المخالف، ورصد شاحنات تتوقف أمامه بغرض تحميل الملابس والاتجاه بها إلى خارج المدينة.

وضبطت الفرق الرقابية بمساندة الجهات الأمنية أكثر من 50 ألف قطعة من الملابس المخزنة داخل المنزل بشكل عشوائي، وتم ضبط العمالة المخالفة وعددهم (12) من قبل الجهات الأمنية، وجار استكمال هالنظامية بحقهم.

وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على جميع المخالفين، وتدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.



