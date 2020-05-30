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جامعة الإمام تكشف خللاً تقنياً في نقل بيانات الاختبارات الإلكترونية

خلال المراجعة والتدقيق للنتائج مع تلقيها أوائل الاعتراضات

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن وجود خلل تقني في عملية نقل البيانات بين نظامي الاختبارات الإلكترونية ونظام تدارس في عدد من المقررات.

جاء ذلك، خلال قيامها بعمليات المراجعة والتدقيق للنتائج مع تلقيها أوائل اعتراضات الطلاب والطالبات على نتائج اختبارات الفصل الثاني.

وأشارت العمادة إلى أنها قامت بمعالجة هذا الخلل التقني الذي تم اكتشافه، كما قامت بمراجعة بيانات جميع المقررات؛ للتأكد من عدم وجود أي خلل في عملية نقل البيانات بين النظامين.

وقالت إنه يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بعد تعديل الأخطاء عبر نظام تدارس الذي يظهر فيه تقدير الطالب أو الطالبة وعبر نظام الخدمات الذاتية "بانر" الذي تمت فيه معالجة الدرجات وفق آلية الرصد المعتمدة من الجامعة والتي تضمن عدم تأثر المعدل التراكمي للطلاب والطالبات بأي درجة أقل من معدله التراكمي.

كما أفادت العمادة بأنه تمت إتاحة خدمة مراجعة الدرجة في نظام تدارس من جديد ليتمكن أي طالب أو طالبة من تقديم طلب اعتراض جديد بعد الاطلاع على نتائج الاختبار التي تمت معالجتها.

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جامعة الإمام تكشف خللاً تقنياً في نقل بيانات الاختبارات الإلكترونية
سبق

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن وجود خلل تقني في عملية نقل البيانات بين نظامي الاختبارات الإلكترونية ونظام تدارس في عدد من المقررات.

جاء ذلك، خلال قيامها بعمليات المراجعة والتدقيق للنتائج مع تلقيها أوائل اعتراضات الطلاب والطالبات على نتائج اختبارات الفصل الثاني.

وأشارت العمادة إلى أنها قامت بمعالجة هذا الخلل التقني الذي تم اكتشافه، كما قامت بمراجعة بيانات جميع المقررات؛ للتأكد من عدم وجود أي خلل في عملية نقل البيانات بين النظامين.

وقالت إنه يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بعد تعديل الأخطاء عبر نظام تدارس الذي يظهر فيه تقدير الطالب أو الطالبة وعبر نظام الخدمات الذاتية "بانر" الذي تمت فيه معالجة الدرجات وفق آلية الرصد المعتمدة من الجامعة والتي تضمن عدم تأثر المعدل التراكمي للطلاب والطالبات بأي درجة أقل من معدله التراكمي.

كما أفادت العمادة بأنه تمت إتاحة خدمة مراجعة الدرجة في نظام تدارس من جديد ليتمكن أي طالب أو طالبة من تقديم طلب اعتراض جديد بعد الاطلاع على نتائج الاختبار التي تمت معالجتها.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
07:17 PM

جامعة الإمام تكشف خللاً تقنياً في نقل بيانات الاختبارات الإلكترونية

خلال المراجعة والتدقيق للنتائج مع تلقيها أوائل الاعتراضات

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
1
2,062

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن وجود خلل تقني في عملية نقل البيانات بين نظامي الاختبارات الإلكترونية ونظام تدارس في عدد من المقررات.

جاء ذلك، خلال قيامها بعمليات المراجعة والتدقيق للنتائج مع تلقيها أوائل اعتراضات الطلاب والطالبات على نتائج اختبارات الفصل الثاني.

وأشارت العمادة إلى أنها قامت بمعالجة هذا الخلل التقني الذي تم اكتشافه، كما قامت بمراجعة بيانات جميع المقررات؛ للتأكد من عدم وجود أي خلل في عملية نقل البيانات بين النظامين.

وقالت إنه يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بعد تعديل الأخطاء عبر نظام تدارس الذي يظهر فيه تقدير الطالب أو الطالبة وعبر نظام الخدمات الذاتية "بانر" الذي تمت فيه معالجة الدرجات وفق آلية الرصد المعتمدة من الجامعة والتي تضمن عدم تأثر المعدل التراكمي للطلاب والطالبات بأي درجة أقل من معدله التراكمي.

كما أفادت العمادة بأنه تمت إتاحة خدمة مراجعة الدرجة في نظام تدارس من جديد ليتمكن أي طالب أو طالبة من تقديم طلب اعتراض جديد بعد الاطلاع على نتائج الاختبار التي تمت معالجتها.

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