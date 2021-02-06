النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 283 خلال الـ24 ساعة الماضية

البحرين تُحبط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازين للصراف الآلي

قبضت على عدد من المشتبه بهم

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم (السبت)، عن إحباط عمليتين إرهابيتين، لتفجير جهازين للصراف الآلي في منطقتي النعيم وجد حفص، والقبض على عدد من المشتبه بهم.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "الأجهزة الأمنية -بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطني- تمكنت من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازيْن للصراف الآلي، تابعيْن لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجد حفص بالعاصمة المنامة".

وأضافت أن فِرَق إبطال المتفجرات تَمكّنت من التعامل مع عبوتين متفجرتين، جرى وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين، من صباح الأربعاء الماضي؛ تنفيذًا لغرض إرهابي".

وذكرت الوزارة أن العملية "أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين؛ فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
البحرين تُحبط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازين للصراف الآلي
سبق

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم (السبت)، عن إحباط عمليتين إرهابيتين، لتفجير جهازين للصراف الآلي في منطقتي النعيم وجد حفص، والقبض على عدد من المشتبه بهم.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "الأجهزة الأمنية -بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطني- تمكنت من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازيْن للصراف الآلي، تابعيْن لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجد حفص بالعاصمة المنامة".

وأضافت أن فِرَق إبطال المتفجرات تَمكّنت من التعامل مع عبوتين متفجرتين، جرى وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين، من صباح الأربعاء الماضي؛ تنفيذًا لغرض إرهابي".

وذكرت الوزارة أن العملية "أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين؛ فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية".

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
06:34 PM

البحرين تُحبط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازين للصراف الآلي

قبضت على عدد من المشتبه بهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,243

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم (السبت)، عن إحباط عمليتين إرهابيتين، لتفجير جهازين للصراف الآلي في منطقتي النعيم وجد حفص، والقبض على عدد من المشتبه بهم.

وأفادت الوزارة في بيان بأن "الأجهزة الأمنية -بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطني- تمكنت من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازيْن للصراف الآلي، تابعيْن لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجد حفص بالعاصمة المنامة".

وأضافت أن فِرَق إبطال المتفجرات تَمكّنت من التعامل مع عبوتين متفجرتين، جرى وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين، من صباح الأربعاء الماضي؛ تنفيذًا لغرض إرهابي".

وذكرت الوزارة أن العملية "أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين؛ فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,876
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,352
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,450
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,250

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة