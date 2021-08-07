النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الأمريكي يرسل قاذفات استراتيجية لوقف سيطرة "طالبان" على المدن الأفغانية

لم يكشف عن عدد الطائرات لكنها تقلع من قطر

نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (السبت) عن مصادر دفاعية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" وطائرات ثقيلة من طراز "لوكهيد إيه سي-130" لقصف مواقع حركة طالبان في أفغانستان.

وأوضحت المصادر أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع "طالبان" حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة "طالبان".

وأضافت أن طائرات "بي-52" التي لم يكشف عن عددها، تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع "طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وجاء التطور بعد سيطرة "طالبان" على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الأمريكي يرسل قاذفات استراتيجية لوقف سيطرة "طالبان" على المدن الأفغانية
سبق

نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (السبت) عن مصادر دفاعية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" وطائرات ثقيلة من طراز "لوكهيد إيه سي-130" لقصف مواقع حركة طالبان في أفغانستان.

وأوضحت المصادر أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع "طالبان" حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة "طالبان".

وأضافت أن طائرات "بي-52" التي لم يكشف عن عددها، تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع "طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وجاء التطور بعد سيطرة "طالبان" على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
07:20 PM

الرئيس الأمريكي يرسل قاذفات استراتيجية لوقف سيطرة "طالبان" على المدن الأفغانية

لم يكشف عن عدد الطائرات لكنها تقلع من قطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
5,184

نقلت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (السبت) عن مصادر دفاعية أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال قاذفات استراتيجية من طراز "بي-52" وطائرات ثقيلة من طراز "لوكهيد إيه سي-130" لقصف مواقع حركة طالبان في أفغانستان.

وأوضحت المصادر أن هذه الطائرات الحربية تقصف مواقع "طالبان" حول مدينتي قندهار وهراة ومركز ولاية هلمند مدينة لشكر كاه، في مسعى لمنع سقوط هذه المدن في قبضة "طالبان".

وأضافت أن طائرات "بي-52" التي لم يكشف عن عددها، تقلع من قاعدة العديد في قطر لاستهداف مواقع "طالبان"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وجاء التطور بعد سيطرة "طالبان" على مدينتي زرنج وشبرغان، مركزي ولايتي نيمروز وجوزجان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,485
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,275
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة