اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تطلق الدول الديمقراطية مبادرة منافسة لمشروع "الحزام والطريق" الصيني للاستثمار في البنى التحتية، وذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات بين العملاق الآسيوي والدول الغربية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت). وأوضح "بايدن" أنه تقدّم بالاقتراح خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خضم توتر مع بكين على خلفية فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينيجانغ في شمال غرب الصين، ورد الصين بعقوبات على شخصيات غربية. وأضاف أنه اقترح إطلاق مبادرة مماثلة تصدر عن الدول الديمقراطية، لمساعدة فئات من حول العالم تحتاج حقًا إلى المساعدة، وذلك في إشارة إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، فيما يمثل طعنة في قلب المشروع الصيني لو شيد منافس له. وتزايد نفوذ بكين في عددٍ من الدول في السنوات الأخيرة عبر تقديمها قروضًا وإطلاقها مشروعات من خلال مبادرتها، ما زاد مخاوف القوى الإقليمية والدول الغربية. وساعدت الصين عشرات الدول في بناء وتطوير طرق وسكك حديد وسدود وموانئ. وتسعى بكين إلى استغلال المبادرة لتوسيع نطاق استثماراتها على صعيد الطاقة إلى خارج حدودها. وأنفقت الصين بين عامي 2000 و2018، نحو 57 مليار دولار على مشروعات الفحم، وفق قاعدة بيانات جامعة بوسطن حول التمويل الصيني لمشروعات الطاقة عالميًا.

طعنة في القلب .."بايدن" يقترح إطلاق مشروع ينافس "الحزام والطريق" الصيني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-27 اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تطلق الدول الديمقراطية مبادرة منافسة لمشروع "الحزام والطريق" الصيني للاستثمار في البنى التحتية، وذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات بين العملاق الآسيوي والدول الغربية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).



وأوضح "بايدن" أنه تقدّم بالاقتراح خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خضم توتر مع بكين على خلفية فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينيجانغ في شمال غرب الصين، ورد الصين بعقوبات على شخصيات غربية.



وأضاف أنه اقترح إطلاق مبادرة مماثلة تصدر عن الدول الديمقراطية، لمساعدة فئات من حول العالم تحتاج حقًا إلى المساعدة، وذلك في إشارة إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، فيما يمثل طعنة في قلب المشروع الصيني لو شيد منافس له.



وتزايد نفوذ بكين في عددٍ من الدول في السنوات الأخيرة عبر تقديمها قروضًا وإطلاقها مشروعات من خلال مبادرتها، ما زاد مخاوف القوى الإقليمية والدول الغربية.



وساعدت الصين عشرات الدول في بناء وتطوير طرق وسكك حديد وسدود وموانئ.



وتسعى بكين إلى استغلال المبادرة لتوسيع نطاق استثماراتها على صعيد الطاقة إلى خارج حدودها.



وأنفقت الصين بين عامي 2000 و2018، نحو 57 مليار دولار على مشروعات الفحم، وفق قاعدة بيانات جامعة بوسطن حول التمويل الصيني لمشروعات الطاقة عالميًا.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442 09:37 PM

طعنة في القلب .."بايدن" يقترح إطلاق مشروع ينافس "الحزام والطريق" الصيني تسعى بكين إلى استغلاله في توسيع نطاق استثماراتها





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اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تطلق الدول الديمقراطية مبادرة منافسة لمشروع "الحزام والطريق" الصيني للاستثمار في البنى التحتية، وذلك في توقيت تتصاعد فيه التوترات بين العملاق الآسيوي والدول الغربية، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).



وأوضح "بايدن" أنه تقدّم بالاقتراح خلال اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في خضم توتر مع بكين على خلفية فرض عقوبات على مرتكبي انتهاكات بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينيجانغ في شمال غرب الصين، ورد الصين بعقوبات على شخصيات غربية.



وأضاف أنه اقترح إطلاق مبادرة مماثلة تصدر عن الدول الديمقراطية، لمساعدة فئات من حول العالم تحتاج حقًا إلى المساعدة، وذلك في إشارة إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، فيما يمثل طعنة في قلب المشروع الصيني لو شيد منافس له.



وتزايد نفوذ بكين في عددٍ من الدول في السنوات الأخيرة عبر تقديمها قروضًا وإطلاقها مشروعات من خلال مبادرتها، ما زاد مخاوف القوى الإقليمية والدول الغربية.



وساعدت الصين عشرات الدول في بناء وتطوير طرق وسكك حديد وسدود وموانئ.



وتسعى بكين إلى استغلال المبادرة لتوسيع نطاق استثماراتها على صعيد الطاقة إلى خارج حدودها.



وأنفقت الصين بين عامي 2000 و2018، نحو 57 مليار دولار على مشروعات الفحم، وفق قاعدة بيانات جامعة بوسطن حول التمويل الصيني لمشروعات الطاقة عالميًا.