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أمير القصيم يطلع على مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية: "ضاعفوا الجهود وسابقوا الزمن"

حثّ على متابعة قياس الرضا لدى المواطنين والمقيمين في المنطقة لتحقيق أهداف الخطة التنموية

اطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بالإمارة، على عرض لمؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة ياسر العجلان، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي.

وشاهد أمير المنطقة معدل قياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية على مستوى المناطق وقياس معدل الرضا حسب القطاعات، ومنها قطاع الأعمال والتجارة والتعليم والتنمية الاجتماعية، وما حققته المنطقة في مجال تطوير أداء جميع الإدارات وفق مؤشرات قياس.

وحثّ الأمير فيصل بن مشعل على مضاعفة الجهود في ظل جائحة كورونا ومسابقة الزمن لتحقيق التميز ومتابعة قياس الرضا لدى المواطنين والمقيمين في منطقة القصيم، لتحقيق أهداف الخطة التنموية للمنطقة بفاعلية وكفاءة وفق مؤشرات القياس المعتمدة, وكذلك أهمية متابعة ومراقبة رفع كفاءة الأداء، منوهًا بالنتائج التي حققتها مؤشرات قياس الأداء للجهات الحكومية التابعة لإمارة القصيم وفق أولوية الاحتياجات، وتطوير بنية الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية في عدة مجالات خدمية.

ووجّه أمير منطقة القصيم بمواصلة تقييم الأداء ومراجعة الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية، مشيدًا بتطور أداء الموظفين وإخلاصهم في إنجاز مهامهم وتنمية قدراتهم ومثابرتهم في تطوير الأداء، وذلك بالتزامن مع تطوير الأنظمة الإلكترونية.

ونوه بما وفرته القيادة لمتطلبات التنمية وتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين بجميع أنحاء المملكة، رغم تداعيات جائحة كورونا، مهيباً بالجميع العمل على تحقيق الطموحات برفع الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل وفق خطط استراتيجية استثنائية تراعي ظروف جائحة كورونا الاستثنائية.

وشدد على أهمية استثمار الموارد التعاونية المتاحة من قبل المنشآت الحكومية وأفراد المجتمع بالمنطقة.

أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير القصيم يطلع على مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية: "ضاعفوا الجهود وسابقوا الزمن"
سبق

اطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بالإمارة، على عرض لمؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة ياسر العجلان، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي.

وشاهد أمير المنطقة معدل قياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية على مستوى المناطق وقياس معدل الرضا حسب القطاعات، ومنها قطاع الأعمال والتجارة والتعليم والتنمية الاجتماعية، وما حققته المنطقة في مجال تطوير أداء جميع الإدارات وفق مؤشرات قياس.

وحثّ الأمير فيصل بن مشعل على مضاعفة الجهود في ظل جائحة كورونا ومسابقة الزمن لتحقيق التميز ومتابعة قياس الرضا لدى المواطنين والمقيمين في منطقة القصيم، لتحقيق أهداف الخطة التنموية للمنطقة بفاعلية وكفاءة وفق مؤشرات القياس المعتمدة, وكذلك أهمية متابعة ومراقبة رفع كفاءة الأداء، منوهًا بالنتائج التي حققتها مؤشرات قياس الأداء للجهات الحكومية التابعة لإمارة القصيم وفق أولوية الاحتياجات، وتطوير بنية الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية في عدة مجالات خدمية.

ووجّه أمير منطقة القصيم بمواصلة تقييم الأداء ومراجعة الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية، مشيدًا بتطور أداء الموظفين وإخلاصهم في إنجاز مهامهم وتنمية قدراتهم ومثابرتهم في تطوير الأداء، وذلك بالتزامن مع تطوير الأنظمة الإلكترونية.

ونوه بما وفرته القيادة لمتطلبات التنمية وتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين بجميع أنحاء المملكة، رغم تداعيات جائحة كورونا، مهيباً بالجميع العمل على تحقيق الطموحات برفع الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل وفق خطط استراتيجية استثنائية تراعي ظروف جائحة كورونا الاستثنائية.

وشدد على أهمية استثمار الموارد التعاونية المتاحة من قبل المنشآت الحكومية وأفراد المجتمع بالمنطقة.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
04:13 PM

أمير القصيم يطلع على مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية: "ضاعفوا الجهود وسابقوا الزمن"

حثّ على متابعة قياس الرضا لدى المواطنين والمقيمين في المنطقة لتحقيق أهداف الخطة التنموية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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اطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بقاعة الاجتماعات بالإمارة، على عرض لمؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة ياسر العجلان، ومدير إدارة تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي.

وشاهد أمير المنطقة معدل قياس رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية على مستوى المناطق وقياس معدل الرضا حسب القطاعات، ومنها قطاع الأعمال والتجارة والتعليم والتنمية الاجتماعية، وما حققته المنطقة في مجال تطوير أداء جميع الإدارات وفق مؤشرات قياس.

وحثّ الأمير فيصل بن مشعل على مضاعفة الجهود في ظل جائحة كورونا ومسابقة الزمن لتحقيق التميز ومتابعة قياس الرضا لدى المواطنين والمقيمين في منطقة القصيم، لتحقيق أهداف الخطة التنموية للمنطقة بفاعلية وكفاءة وفق مؤشرات القياس المعتمدة, وكذلك أهمية متابعة ومراقبة رفع كفاءة الأداء، منوهًا بالنتائج التي حققتها مؤشرات قياس الأداء للجهات الحكومية التابعة لإمارة القصيم وفق أولوية الاحتياجات، وتطوير بنية الخدمات الرقمية والتعاملات الإلكترونية في عدة مجالات خدمية.

ووجّه أمير منطقة القصيم بمواصلة تقييم الأداء ومراجعة الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المعنية، مشيدًا بتطور أداء الموظفين وإخلاصهم في إنجاز مهامهم وتنمية قدراتهم ومثابرتهم في تطوير الأداء، وذلك بالتزامن مع تطوير الأنظمة الإلكترونية.

ونوه بما وفرته القيادة لمتطلبات التنمية وتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين بجميع أنحاء المملكة، رغم تداعيات جائحة كورونا، مهيباً بالجميع العمل على تحقيق الطموحات برفع الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل وفق خطط استراتيجية استثنائية تراعي ظروف جائحة كورونا الاستثنائية.

وشدد على أهمية استثمار الموارد التعاونية المتاحة من قبل المنشآت الحكومية وأفراد المجتمع بالمنطقة.

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