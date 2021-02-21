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"الصحة": تسجيل 315 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 3187 إصابة و27 حالة وفاة بكورونا

إجمالي حالات الشفاء بلغ 618509

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 667937 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13272، فيما تم تسجيل 2002 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 618509 حالات إصابة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 36156؛ منهم 329 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 3187 إصابة و27 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 667937 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13272، فيما تم تسجيل 2002 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 618509 حالات إصابة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 36156؛ منهم 329 يرقدون في غرف العناية المركزة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:47 PM

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 3187 إصابة و27 حالة وفاة بكورونا

إجمالي حالات الشفاء بلغ 618509

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3187 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 667937 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 27 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13272، فيما تم تسجيل 2002 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 618509 حالات إصابة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 36156؛ منهم 329 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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