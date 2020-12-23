النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 169 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت.. تسجيل 266 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة وشفاء 238

في الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148773، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 924 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة، ليصبح مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، ولا زالت تتلقّى الرعاية الطبية اللازمة 3255 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 3459 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1232277 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 238 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144594 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت.. تسجيل 266 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة وشفاء 238
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148773، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 924 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة، ليصبح مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، ولا زالت تتلقّى الرعاية الطبية اللازمة 3255 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 3459 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1232277 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 238 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144594 حالة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
07:07 PM

الكويت.. تسجيل 266 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة وشفاء 238

في الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
55

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148773، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 924 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة، ليصبح مجموع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، ولا زالت تتلقّى الرعاية الطبية اللازمة 3255 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 3459 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1232277 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 238 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 144594 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,794
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,859
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,255

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة