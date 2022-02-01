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"مسام" ينفّذ عمليتَي إتلاف وتفجير لـ 7700 لغم وعبوة ناسفة في شبوة ومأرب

زرعتها ميليشيات الحوثي في القرى والطرقات والوديان في مديريات بيحان وحريب

نفّذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عمليتَي إتلاف وتفجير لـ 7700 لغم وعبوة ناسفة في مديريتَي عسيلان بمحافظة شبوة ومديرية حريب بمأرب.

وشملت عملية الإتلاف التي نفّذها مسام في مديرية عسيلان على 3000 لغم مضاد للدبابات و1500 عبوة ناسفة، كما شملت عملية الإتلاف التي تمّ تنفيذها في مديرية حريب على 2000 لغم مضاد للدبابات و1200 عبوة ناسفة.

الجدير بالذكر أن العبوات والألغام التي تم إتلافها، زرعتها ميليشيات الحوثي في القرى والطرقات والوديان في مديريات بيحان وحريب، وكانت تشكل تهديداً على حياة المواطنين وعائقاً أمام تنقل حركتهم.

وتواصل فرق المشروع جهودها الدؤوبة في تطهير ومسح جميع المناطق والقرى التي فخّختها الميليشيات الحوثية في مديريات بيحان وحريب.

وكانت الفرق الهندسية قد أتلفت 8835 لغماً وعبوة ناسفة حوثية في الأسبوع الماضي نزعتها من مديريات بيحان بمحافظة شبوة بعد أن حرّرتها ألوية العمالقة الجنوبية من ميليشيات الحوثي.

مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام مأرب اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينفّذ عمليتَي إتلاف وتفجير لـ 7700 لغم وعبوة ناسفة في شبوة ومأرب
سبق

نفّذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عمليتَي إتلاف وتفجير لـ 7700 لغم وعبوة ناسفة في مديريتَي عسيلان بمحافظة شبوة ومديرية حريب بمأرب.

وشملت عملية الإتلاف التي نفّذها مسام في مديرية عسيلان على 3000 لغم مضاد للدبابات و1500 عبوة ناسفة، كما شملت عملية الإتلاف التي تمّ تنفيذها في مديرية حريب على 2000 لغم مضاد للدبابات و1200 عبوة ناسفة.

الجدير بالذكر أن العبوات والألغام التي تم إتلافها، زرعتها ميليشيات الحوثي في القرى والطرقات والوديان في مديريات بيحان وحريب، وكانت تشكل تهديداً على حياة المواطنين وعائقاً أمام تنقل حركتهم.

وتواصل فرق المشروع جهودها الدؤوبة في تطهير ومسح جميع المناطق والقرى التي فخّختها الميليشيات الحوثية في مديريات بيحان وحريب.

وكانت الفرق الهندسية قد أتلفت 8835 لغماً وعبوة ناسفة حوثية في الأسبوع الماضي نزعتها من مديريات بيحان بمحافظة شبوة بعد أن حرّرتها ألوية العمالقة الجنوبية من ميليشيات الحوثي.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
09:28 AM

"مسام" ينفّذ عمليتَي إتلاف وتفجير لـ 7700 لغم وعبوة ناسفة في شبوة ومأرب

زرعتها ميليشيات الحوثي في القرى والطرقات والوديان في مديريات بيحان وحريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عمليتَي إتلاف وتفجير لـ 7700 لغم وعبوة ناسفة في مديريتَي عسيلان بمحافظة شبوة ومديرية حريب بمأرب.

وشملت عملية الإتلاف التي نفّذها مسام في مديرية عسيلان على 3000 لغم مضاد للدبابات و1500 عبوة ناسفة، كما شملت عملية الإتلاف التي تمّ تنفيذها في مديرية حريب على 2000 لغم مضاد للدبابات و1200 عبوة ناسفة.

الجدير بالذكر أن العبوات والألغام التي تم إتلافها، زرعتها ميليشيات الحوثي في القرى والطرقات والوديان في مديريات بيحان وحريب، وكانت تشكل تهديداً على حياة المواطنين وعائقاً أمام تنقل حركتهم.

وتواصل فرق المشروع جهودها الدؤوبة في تطهير ومسح جميع المناطق والقرى التي فخّختها الميليشيات الحوثية في مديريات بيحان وحريب.

وكانت الفرق الهندسية قد أتلفت 8835 لغماً وعبوة ناسفة حوثية في الأسبوع الماضي نزعتها من مديريات بيحان بمحافظة شبوة بعد أن حرّرتها ألوية العمالقة الجنوبية من ميليشيات الحوثي.

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