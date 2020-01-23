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وزير الخارجية يلتقي رئيس أفغانستان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي

نقل تحيات القيادة الرشيدة وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة دافوس السويسرية اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركة سموه في منتدى دافوس الاقتصادي.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - إلى فخامته.

عقب ذلك بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رئيس أفغانستان منتدى دافوس الاقتصادي سويسرا دافوس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي رئيس أفغانستان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة دافوس السويسرية اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركة سموه في منتدى دافوس الاقتصادي.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - إلى فخامته.

عقب ذلك بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
08:58 PM

وزير الخارجية يلتقي رئيس أفغانستان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي

نقل تحيات القيادة الرشيدة وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - دافوس
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة دافوس السويسرية اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركة سموه في منتدى دافوس الاقتصادي.

ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - إلى فخامته.

عقب ذلك بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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