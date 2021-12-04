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فيديو النجاة من موت محقق.. شيء غير متوقع منع الكارثة

عندما أخطأت امرأة وهي تقود سيارتها الجديدة

في فيديو النجاة من موت محقق، شيء غير متوقع منع الكارثة، حين كان اثنان من رواد مقهى في الصين يحتسيان القهوة ويستمتعان بها، وفجأة باغتتهما سيارة مسرعة كادت تودي بحياتهما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن الحادثة وقعت في أواخر نوفمبر الماضي في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

وبدأت القصة عندما أخطأت سيدة كانت تنعطف بسيارتها الجديدة في المكان، فعوضاً عن وضع قدمها على بدالة الكوابح وضعت قدمها على بدالة البنزين، فزادت سرعة السيارة بشكل كبير.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة اصطدام السيارة بمصطبة المقهى، وتحديداً عند النقطة التي كان فيها اثنان من رواد المقهى جالسين.

وفر الرجلان من المكان سريعاً في ردة فعل طبيعية على الحادث المباغت، وانقلبت السيارة من شدة الاصطدام.

ولحسن الحظ، لم يصب أي من الرجلين أو السيدة التي كانت تقود السيارة أو زوجها الذي كان جالساً بجانبها بجروح خطيرة.

وكل ما في الأمر أن الزوج أصيب بكسر في أحد أسنانه فقط.

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فيديو النجاة من موت محقق.. شيء غير متوقع منع الكارثة
سبق

في فيديو النجاة من موت محقق، شيء غير متوقع منع الكارثة، حين كان اثنان من رواد مقهى في الصين يحتسيان القهوة ويستمتعان بها، وفجأة باغتتهما سيارة مسرعة كادت تودي بحياتهما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن الحادثة وقعت في أواخر نوفمبر الماضي في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

وبدأت القصة عندما أخطأت سيدة كانت تنعطف بسيارتها الجديدة في المكان، فعوضاً عن وضع قدمها على بدالة الكوابح وضعت قدمها على بدالة البنزين، فزادت سرعة السيارة بشكل كبير.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة اصطدام السيارة بمصطبة المقهى، وتحديداً عند النقطة التي كان فيها اثنان من رواد المقهى جالسين.

وفر الرجلان من المكان سريعاً في ردة فعل طبيعية على الحادث المباغت، وانقلبت السيارة من شدة الاصطدام.

ولحسن الحظ، لم يصب أي من الرجلين أو السيدة التي كانت تقود السيارة أو زوجها الذي كان جالساً بجانبها بجروح خطيرة.

وكل ما في الأمر أن الزوج أصيب بكسر في أحد أسنانه فقط.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
01:41 AM

فيديو النجاة من موت محقق.. شيء غير متوقع منع الكارثة

عندما أخطأت امرأة وهي تقود سيارتها الجديدة

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
15,412

في فيديو النجاة من موت محقق، شيء غير متوقع منع الكارثة، حين كان اثنان من رواد مقهى في الصين يحتسيان القهوة ويستمتعان بها، وفجأة باغتتهما سيارة مسرعة كادت تودي بحياتهما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن الحادثة وقعت في أواخر نوفمبر الماضي في مدينة زونغشان بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

وبدأت القصة عندما أخطأت سيدة كانت تنعطف بسيارتها الجديدة في المكان، فعوضاً عن وضع قدمها على بدالة الكوابح وضعت قدمها على بدالة البنزين، فزادت سرعة السيارة بشكل كبير.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة اصطدام السيارة بمصطبة المقهى، وتحديداً عند النقطة التي كان فيها اثنان من رواد المقهى جالسين.

وفر الرجلان من المكان سريعاً في ردة فعل طبيعية على الحادث المباغت، وانقلبت السيارة من شدة الاصطدام.

ولحسن الحظ، لم يصب أي من الرجلين أو السيدة التي كانت تقود السيارة أو زوجها الذي كان جالساً بجانبها بجروح خطيرة.

وكل ما في الأمر أن الزوج أصيب بكسر في أحد أسنانه فقط.

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