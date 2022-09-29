النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ديوانية "آل حسين" و"تراثنا" يقيمان احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 91

برعاية وحضور "فيصل بن سلطان"

نظم ملتقى مستجدات السياحة والتراث 2030، بقيادة نورة الرشيد، مبادرة احتفاء باليوم الوطني السعودي 91، بمقر ديوانية "آل حسين" التاريخية.

جاء ذلك، برعاية وحضور الرئيس الفخري لديوانية "آل حسين"، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وبالتعاون مع وقف الديوانية.

بدأ الحفل بكلمة للمشرف العام على الديوانية عبدالعزيز الحسين، الذي رحب بالحضور، وأشاد بالمبادرة الوطنية وما فيها من ذكرى حافلة بالإنجازات والوحدة الوطنية في ظل العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

تلا ذلك، كلمة قائدة ملتقى تراثنا 2030 نورة الرشيد، حيث تنوعت فقرات الحفل بقصيدة وطنية للشاعر سعد آل شائع، وقصيدة أخرى وطنية للشاعر نادر الناهشي.

ثم بدأ عرض فيلم تعريفي لديوانية "آل حسين" وعرض آخر لفيلم تعريفي لملتقى تراثنا 2030، وبعدها تم عرض عمل وطني للملحن سمير سعيد من أعضاء ملتقى تراثنا.

وفي ختام الحفل، ألقى الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، كلمة بهذه المناسبة الوطنية، ثم قام الجميع بعدها بأخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ديوانية "آل حسين" و"تراثنا" يقيمان احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 91
سبق

نظم ملتقى مستجدات السياحة والتراث 2030، بقيادة نورة الرشيد، مبادرة احتفاء باليوم الوطني السعودي 91، بمقر ديوانية "آل حسين" التاريخية.

جاء ذلك، برعاية وحضور الرئيس الفخري لديوانية "آل حسين"، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وبالتعاون مع وقف الديوانية.

بدأ الحفل بكلمة للمشرف العام على الديوانية عبدالعزيز الحسين، الذي رحب بالحضور، وأشاد بالمبادرة الوطنية وما فيها من ذكرى حافلة بالإنجازات والوحدة الوطنية في ظل العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

تلا ذلك، كلمة قائدة ملتقى تراثنا 2030 نورة الرشيد، حيث تنوعت فقرات الحفل بقصيدة وطنية للشاعر سعد آل شائع، وقصيدة أخرى وطنية للشاعر نادر الناهشي.

ثم بدأ عرض فيلم تعريفي لديوانية "آل حسين" وعرض آخر لفيلم تعريفي لملتقى تراثنا 2030، وبعدها تم عرض عمل وطني للملحن سمير سعيد من أعضاء ملتقى تراثنا.

وفي ختام الحفل، ألقى الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، كلمة بهذه المناسبة الوطنية، ثم قام الجميع بعدها بأخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
04:50 PM

ديوانية "آل حسين" و"تراثنا" يقيمان احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 91

برعاية وحضور "فيصل بن سلطان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
959

نظم ملتقى مستجدات السياحة والتراث 2030، بقيادة نورة الرشيد، مبادرة احتفاء باليوم الوطني السعودي 91، بمقر ديوانية "آل حسين" التاريخية.

جاء ذلك، برعاية وحضور الرئيس الفخري لديوانية "آل حسين"، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وبالتعاون مع وقف الديوانية.

بدأ الحفل بكلمة للمشرف العام على الديوانية عبدالعزيز الحسين، الذي رحب بالحضور، وأشاد بالمبادرة الوطنية وما فيها من ذكرى حافلة بالإنجازات والوحدة الوطنية في ظل العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

تلا ذلك، كلمة قائدة ملتقى تراثنا 2030 نورة الرشيد، حيث تنوعت فقرات الحفل بقصيدة وطنية للشاعر سعد آل شائع، وقصيدة أخرى وطنية للشاعر نادر الناهشي.

ثم بدأ عرض فيلم تعريفي لديوانية "آل حسين" وعرض آخر لفيلم تعريفي لملتقى تراثنا 2030، وبعدها تم عرض عمل وطني للملحن سمير سعيد من أعضاء ملتقى تراثنا.

وفي ختام الحفل، ألقى الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، كلمة بهذه المناسبة الوطنية، ثم قام الجميع بعدها بأخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,035
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,937
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,349

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة