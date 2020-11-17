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الجيش اليمني يأسر حوثيين خلال عملية استدراج في نهم

استعاد عتاداً وذخائر.. وقتل عناصر من الميليشيا

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء)، وأسر آخرون في عملية استدراج نفذها الجيش الوطني في جهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وبين مصدر عسكري ميداني أن المعارك المحتدمة أوقعت خسائر فادحة للميليشيا، بمشاركة قوية من المدفعية ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف المصدر لـ"سبتمبر نت" أن الجيش استعاد عدداً من الآليات والذخائر، وأسلحة خفيفة ومتوسطة، كانت بحوزة الميليشيا المتمردة.

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الجيش اليمني يأسر حوثيين خلال عملية استدراج في نهم
سبق

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء)، وأسر آخرون في عملية استدراج نفذها الجيش الوطني في جهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وبين مصدر عسكري ميداني أن المعارك المحتدمة أوقعت خسائر فادحة للميليشيا، بمشاركة قوية من المدفعية ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف المصدر لـ"سبتمبر نت" أن الجيش استعاد عدداً من الآليات والذخائر، وأسلحة خفيفة ومتوسطة، كانت بحوزة الميليشيا المتمردة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
07:53 PM

الجيش اليمني يأسر حوثيين خلال عملية استدراج في نهم

استعاد عتاداً وذخائر.. وقتل عناصر من الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الثلاثاء)، وأسر آخرون في عملية استدراج نفذها الجيش الوطني في جهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وبين مصدر عسكري ميداني أن المعارك المحتدمة أوقعت خسائر فادحة للميليشيا، بمشاركة قوية من المدفعية ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأضاف المصدر لـ"سبتمبر نت" أن الجيش استعاد عدداً من الآليات والذخائر، وأسلحة خفيفة ومتوسطة، كانت بحوزة الميليشيا المتمردة.

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