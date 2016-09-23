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تشكيلات العروض الجوية تزين سماء تبوك بمناسبة اليوم الوطني

الطائرات المقاتلة شكلت الرقم 91 فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان

شهدت سماء مدينة تبوك اليوم عروضاً جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة.

وشكلت الطائرات المقاتلة فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان الرقم (91) احتفاءً بهذه المناسبة.

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تشكيلات العروض الجوية تزين سماء تبوك بمناسبة اليوم الوطني
سبق

شهدت سماء مدينة تبوك اليوم عروضاً جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة.

وشكلت الطائرات المقاتلة فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان الرقم (91) احتفاءً بهذه المناسبة.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
09:19 PM

تشكيلات العروض الجوية تزين سماء تبوك بمناسبة اليوم الوطني

الطائرات المقاتلة شكلت الرقم 91 فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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980

شهدت سماء مدينة تبوك اليوم عروضاً جوية بعدد من التشكيلات لطائرات القوات الجوية الملكية السعودية، احتفالاً باليوم الوطني 91 للمملكة.

وشكلت الطائرات المقاتلة فوق متنزه الأمير فهد بن سلطان الرقم (91) احتفاءً بهذه المناسبة.

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