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بعد 3 أيام.. إتاحة حجز التصاريح لأداء العمرة

الوزارة أعلنت عن الموعد بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٤هـ

كشفت وزارة الحج والعمرة عن موعد إعادة فتح العمرة بعد إغلاق وتعليق طيلة فترة موسم الحج.

وأكدت الوزارة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، في ردٍّ على سؤال حول الموعد المحدد لإعادة فتح العمرة وإتاحة التصاريح المتعلقة بها، لتجيب بأن موعد فتح العمرة سيكون في تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٤هـ.

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بعد 3 أيام.. إتاحة حجز التصاريح لأداء العمرة
سبق

كشفت وزارة الحج والعمرة عن موعد إعادة فتح العمرة بعد إغلاق وتعليق طيلة فترة موسم الحج.

وأكدت الوزارة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، في ردٍّ على سؤال حول الموعد المحدد لإعادة فتح العمرة وإتاحة التصاريح المتعلقة بها، لتجيب بأن موعد فتح العمرة سيكون في تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٤هـ.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
05:09 PM

بعد 3 أيام.. إتاحة حجز التصاريح لأداء العمرة

الوزارة أعلنت عن الموعد بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٤هـ

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
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كشفت وزارة الحج والعمرة عن موعد إعادة فتح العمرة بعد إغلاق وتعليق طيلة فترة موسم الحج.

وأكدت الوزارة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، في ردٍّ على سؤال حول الموعد المحدد لإعادة فتح العمرة وإتاحة التصاريح المتعلقة بها، لتجيب بأن موعد فتح العمرة سيكون في تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٤هـ.

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