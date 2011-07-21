بعد 3 أيام.. إتاحة حجز التصاريح لأداء العمرة

الوزارة أعلنت عن الموعد بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٤هـ

كشفت وزارة الحج والعمرة عن موعد إعادة فتح العمرة بعد إغلاق وتعليق طيلة فترة موسم الحج.

وأكدت الوزارة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، في ردٍّ على سؤال حول الموعد المحدد لإعادة فتح العمرة وإتاحة التصاريح المتعلقة بها، لتجيب بأن موعد فتح العمرة سيكون في تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٤هـ.