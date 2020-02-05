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التلفزيون الصيني يعلن: فريق بحثي توصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد

يتبع إحدى الجامعات الصينية .. تسبب في وفاة 491 شخصاً و24 ألف مصاب

توصل فريق بحثي من إحدى الجامعات الصينية، إلى علاج لفيروس كورونا الجديد، الذي ينتشر في مقاطعة ووهان الصينية بشكل كبير، بحسب ما ذكره التلفزيون الصيني.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، أن الفيروس تسبب في وفاة نحو 491 شخصاً، من بين 24 ألفاً و324 حالة مصابة بالفيروس الغامض في الصين.

ووفق "رويترز"، ففي وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة طوارئ عالمية، بعد الانتشار المفاجئ للفيروس الجديد، ولا سيما بعد انتشاره عن طريق البشر.

فيروس كورونا الجديد مدينة ووهان

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التلفزيون الصيني يعلن: فريق بحثي توصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد
سبق

توصل فريق بحثي من إحدى الجامعات الصينية، إلى علاج لفيروس كورونا الجديد، الذي ينتشر في مقاطعة ووهان الصينية بشكل كبير، بحسب ما ذكره التلفزيون الصيني.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، أن الفيروس تسبب في وفاة نحو 491 شخصاً، من بين 24 ألفاً و324 حالة مصابة بالفيروس الغامض في الصين.

ووفق "رويترز"، ففي وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة طوارئ عالمية، بعد الانتشار المفاجئ للفيروس الجديد، ولا سيما بعد انتشاره عن طريق البشر.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
11:33 AM

التلفزيون الصيني يعلن: فريق بحثي توصل إلى علاج لفيروس كورونا الجديد

يتبع إحدى الجامعات الصينية .. تسبب في وفاة 491 شخصاً و24 ألف مصاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توصل فريق بحثي من إحدى الجامعات الصينية، إلى علاج لفيروس كورونا الجديد، الذي ينتشر في مقاطعة ووهان الصينية بشكل كبير، بحسب ما ذكره التلفزيون الصيني.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، أن الفيروس تسبب في وفاة نحو 491 شخصاً، من بين 24 ألفاً و324 حالة مصابة بالفيروس الغامض في الصين.

ووفق "رويترز"، ففي وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة طوارئ عالمية، بعد الانتشار المفاجئ للفيروس الجديد، ولا سيما بعد انتشاره عن طريق البشر.

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