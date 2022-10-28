وأشارت في إنفوجرافيك عبر حسابها في "تويتر" إلى أن المخالفات تمثلت في ضبط مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة.

قالت الوزارة: إن المخالفات المضبوطة كانت بالرياض والأحساء ومكة المكرمة وجدة، بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال جولاتها بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.. "البيئة" تضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-28 أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال جولاتها بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء. قالت الوزارة: إن المخالفات المضبوطة كانت بالرياض والأحساء ومكة المكرمة وجدة، بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً. وأشارت في إنفوجرافيك عبر حسابها في "تويتر" إلى أن المخالفات تمثلت في ضبط مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443 02:43 PM

بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.. "البيئة" تضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات بينها محظورة وأخرى غير مسجلة خلال جولاتها بالتنسيق مع "الغذاء والدواء"





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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال جولاتها بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

قالت الوزارة: إن المخالفات المضبوطة كانت بالرياض والأحساء ومكة المكرمة وجدة، بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.

وأشارت في إنفوجرافيك عبر حسابها في "تويتر" إلى أن المخالفات تمثلت في ضبط مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة.