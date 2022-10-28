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بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.. "البيئة" تضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات

بينها محظورة وأخرى غير مسجلة خلال جولاتها بالتنسيق مع "الغذاء والدواء"

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال جولاتها بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

قالت الوزارة: إن المخالفات المضبوطة كانت بالرياض والأحساء ومكة المكرمة وجدة، بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.

وأشارت في إنفوجرافيك عبر حسابها في "تويتر" إلى أن المخالفات تمثلت في ضبط مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة.

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بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.. "البيئة" تضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال جولاتها بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

قالت الوزارة: إن المخالفات المضبوطة كانت بالرياض والأحساء ومكة المكرمة وجدة، بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.

وأشارت في إنفوجرافيك عبر حسابها في "تويتر" إلى أن المخالفات تمثلت في ضبط مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
02:43 PM

بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.. "البيئة" تضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات

بينها محظورة وأخرى غير مسجلة خلال جولاتها بالتنسيق مع "الغذاء والدواء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضبط 22 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال جولاتها بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

قالت الوزارة: إن المخالفات المضبوطة كانت بالرياض والأحساء ومكة المكرمة وجدة، بإجمالي غرامات 31.535 ريالاً.

وأشارت في إنفوجرافيك عبر حسابها في "تويتر" إلى أن المخالفات تمثلت في ضبط مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,786
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,835
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,115

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