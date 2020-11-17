النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة" و"هدف" يوقعان مذكرة لتطوير الشراكة وتحسين آليات العمل

لرفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة

أبرمت النيابة العامة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض اليوم، مذكرة تفاهم، لتطوير سبل الشراكة وتحسين آليات العمل بين الطرفين، لتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر، والعمل معاً على رفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة ونشر ثقافة التوعية الحقوقية، ودعم الأنشطة التي ترسخ نشر التوعية.

ووقّع مذكرة التفاهم: وكيل النيابة العامة الشيخ فهد بن محمد الرشود، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.

وتهدف المذكرة، إلى فتح باب التعاون بين الطرفين وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة في نطاق اختصاص كل منهما.

ووفقا لنطاق عمل المذكرة، سيتم الاستفادة من برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، المتضمن التدريب الموجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية والمعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، وتدريبهم في المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وتقتضي المذكرة، تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، التي تهدف لتطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفة التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي.

وبموجب المذكرة، سيتم التعاون في مجال الشهادات الاحترافية ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الهادف لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تعزيز استفادة الباحثين عن عمل من الحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة في المجالات المطلوبة في سوق العمل.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق لإعداد خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، ومتابعة تنفيذها، وتحديد مسؤول "ضابط اتصال"، يتولى عملية التواصل في حال وجود أي استفسارات والتنسيق لتنفيذ أحكام المذكرة.

النيابة العامة صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة" و"هدف" يوقعان مذكرة لتطوير الشراكة وتحسين آليات العمل
سبق

أبرمت النيابة العامة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض اليوم، مذكرة تفاهم، لتطوير سبل الشراكة وتحسين آليات العمل بين الطرفين، لتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر، والعمل معاً على رفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة ونشر ثقافة التوعية الحقوقية، ودعم الأنشطة التي ترسخ نشر التوعية.

ووقّع مذكرة التفاهم: وكيل النيابة العامة الشيخ فهد بن محمد الرشود، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.

وتهدف المذكرة، إلى فتح باب التعاون بين الطرفين وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة في نطاق اختصاص كل منهما.

ووفقا لنطاق عمل المذكرة، سيتم الاستفادة من برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، المتضمن التدريب الموجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية والمعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، وتدريبهم في المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وتقتضي المذكرة، تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، التي تهدف لتطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفة التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي.

وبموجب المذكرة، سيتم التعاون في مجال الشهادات الاحترافية ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الهادف لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تعزيز استفادة الباحثين عن عمل من الحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة في المجالات المطلوبة في سوق العمل.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق لإعداد خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، ومتابعة تنفيذها، وتحديد مسؤول "ضابط اتصال"، يتولى عملية التواصل في حال وجود أي استفسارات والتنسيق لتنفيذ أحكام المذكرة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
02:29 PM

"النيابة" و"هدف" يوقعان مذكرة لتطوير الشراكة وتحسين آليات العمل

لرفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
172

أبرمت النيابة العامة وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض اليوم، مذكرة تفاهم، لتطوير سبل الشراكة وتحسين آليات العمل بين الطرفين، لتأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر، والعمل معاً على رفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة ونشر ثقافة التوعية الحقوقية، ودعم الأنشطة التي ترسخ نشر التوعية.

ووقّع مذكرة التفاهم: وكيل النيابة العامة الشيخ فهد بن محمد الرشود، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.

وتهدف المذكرة، إلى فتح باب التعاون بين الطرفين وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما بما يحقق المصلحة المشتركة في نطاق اختصاص كل منهما.

ووفقا لنطاق عمل المذكرة، سيتم الاستفادة من برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، المتضمن التدريب الموجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية والمعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، وتدريبهم في المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وتقتضي المذكرة، تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، التي تهدف لتطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث وإكسابهم المهارات الوظيفة التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعودي.

وبموجب المذكرة، سيتم التعاون في مجال الشهادات الاحترافية ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الهادف لتشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تعزيز استفادة الباحثين عن عمل من الحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة في المجالات المطلوبة في سوق العمل.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق لإعداد خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، ومتابعة تنفيذها، وتحديد مسؤول "ضابط اتصال"، يتولى عملية التواصل في حال وجود أي استفسارات والتنسيق لتنفيذ أحكام المذكرة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,883
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,093
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,460
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة