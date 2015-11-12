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مصرف الراجحي: "أرامكو" متوافقة مع أحكام الشريعة

قال موضحاً: وفقاً للقواعد المعتمدة عند الجهات المستلمة

أوضح "مصرف الراجحي"، أن شركة "أرامكو السعودية" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للقواعد المعتمدة عند الجهات المستلمة.

ووفقاً لوثيقة حول الأسئلة الشائعة عن طرح "أرامكو" نشرها المصرف، فإن الطرح مدعومٌ من مجموعة متكاملة من الجهات المستلمة، وتشارك في ذلك البنوك الأكثر تحفظاً والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الاكتتاب، ومنها: "مصرف الراجحي" و"مصرف الإنماء" و"بنك البلاد".

ووفقاً للبيانات المتاحة التي نشرها موقع "أرقام" الاقتصادي، فمن المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح "أرامكو السعودية" اعتباراً من 17 نوفمبر 2019 وتستمر إلى 4 ديسمبر 2019 لشريحة المؤسسات، فيما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 17 نوفمبر 2019 وتنتهي يوم 28 نوفمبر 2019.

مصرف الراجحي أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرف الراجحي: "أرامكو" متوافقة مع أحكام الشريعة
سبق

أوضح "مصرف الراجحي"، أن شركة "أرامكو السعودية" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للقواعد المعتمدة عند الجهات المستلمة.

ووفقاً لوثيقة حول الأسئلة الشائعة عن طرح "أرامكو" نشرها المصرف، فإن الطرح مدعومٌ من مجموعة متكاملة من الجهات المستلمة، وتشارك في ذلك البنوك الأكثر تحفظاً والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الاكتتاب، ومنها: "مصرف الراجحي" و"مصرف الإنماء" و"بنك البلاد".

ووفقاً للبيانات المتاحة التي نشرها موقع "أرقام" الاقتصادي، فمن المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح "أرامكو السعودية" اعتباراً من 17 نوفمبر 2019 وتستمر إلى 4 ديسمبر 2019 لشريحة المؤسسات، فيما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 17 نوفمبر 2019 وتنتهي يوم 28 نوفمبر 2019.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
12:40 PM

مصرف الراجحي: "أرامكو" متوافقة مع أحكام الشريعة

قال موضحاً: وفقاً للقواعد المعتمدة عند الجهات المستلمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
26
9,195

أوضح "مصرف الراجحي"، أن شركة "أرامكو السعودية" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للقواعد المعتمدة عند الجهات المستلمة.

ووفقاً لوثيقة حول الأسئلة الشائعة عن طرح "أرامكو" نشرها المصرف، فإن الطرح مدعومٌ من مجموعة متكاملة من الجهات المستلمة، وتشارك في ذلك البنوك الأكثر تحفظاً والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الاكتتاب، ومنها: "مصرف الراجحي" و"مصرف الإنماء" و"بنك البلاد".

ووفقاً للبيانات المتاحة التي نشرها موقع "أرقام" الاقتصادي، فمن المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح "أرامكو السعودية" اعتباراً من 17 نوفمبر 2019 وتستمر إلى 4 ديسمبر 2019 لشريحة المؤسسات، فيما ستبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 17 نوفمبر 2019 وتنتهي يوم 28 نوفمبر 2019.

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