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سفارة المملكة في جنوب إفريقيا للمواطنين هناك: الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق

طالبتهم بالالتزام بالإجراءات الصحية

أكدت سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، أن جميع المواطنين السعوديين الموجودين في البلاد بخير، وأن وضعهم الصحي مطمئن ومستقر ولا يدعو للقلق.

جاء ذلك في بيان للسفارة نشرته اليوم (السبت) عبر حسابها في «تويتر» قالت فيه: «نظرًا لإلغاء وإيقاف العديد من خطوط الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى جنوب إفريقيا؛ فإن السفارة تأمل من المواطنين السعوديين الموجودين في جنوب إفريقيا تسجيل بياناتهم ووسائل التواصل معهم؛ وذلك بالتسجيل في موقع وزارة الخارجية (فنار) www.mofa.gov.sa، وكذلك عبر البريد الإلكتروني للسفارة ZAEMB@MOFA.GOV.SA».

ودعت السفارة جميعَ السعوديين الموجودين في جمهورية جنوب إفريقيا، إلى الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة في البلاد، وفي حال حدوث أي طارئ -لا قدر الله- يمكن الاتصال على هاتف طوارئ شؤون المواطنين السعوديين (0027710000017)، وهاتف السفارة (0027123624230)؛ متمنية السلامة للجميع.

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سفارة المملكة في جنوب إفريقيا للمواطنين هناك: الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق
سبق

أكدت سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، أن جميع المواطنين السعوديين الموجودين في البلاد بخير، وأن وضعهم الصحي مطمئن ومستقر ولا يدعو للقلق.

جاء ذلك في بيان للسفارة نشرته اليوم (السبت) عبر حسابها في «تويتر» قالت فيه: «نظرًا لإلغاء وإيقاف العديد من خطوط الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى جنوب إفريقيا؛ فإن السفارة تأمل من المواطنين السعوديين الموجودين في جنوب إفريقيا تسجيل بياناتهم ووسائل التواصل معهم؛ وذلك بالتسجيل في موقع وزارة الخارجية (فنار) www.mofa.gov.sa، وكذلك عبر البريد الإلكتروني للسفارة ZAEMB@MOFA.GOV.SA».

ودعت السفارة جميعَ السعوديين الموجودين في جمهورية جنوب إفريقيا، إلى الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة في البلاد، وفي حال حدوث أي طارئ -لا قدر الله- يمكن الاتصال على هاتف طوارئ شؤون المواطنين السعوديين (0027710000017)، وهاتف السفارة (0027123624230)؛ متمنية السلامة للجميع.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
04:38 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
05:03 PM

سفارة المملكة في جنوب إفريقيا للمواطنين هناك: الوضع مطمئن ولا يدعو للقلق

طالبتهم بالالتزام بالإجراءات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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262

أكدت سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، أن جميع المواطنين السعوديين الموجودين في البلاد بخير، وأن وضعهم الصحي مطمئن ومستقر ولا يدعو للقلق.

جاء ذلك في بيان للسفارة نشرته اليوم (السبت) عبر حسابها في «تويتر» قالت فيه: «نظرًا لإلغاء وإيقاف العديد من خطوط الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى جنوب إفريقيا؛ فإن السفارة تأمل من المواطنين السعوديين الموجودين في جنوب إفريقيا تسجيل بياناتهم ووسائل التواصل معهم؛ وذلك بالتسجيل في موقع وزارة الخارجية (فنار) www.mofa.gov.sa، وكذلك عبر البريد الإلكتروني للسفارة ZAEMB@MOFA.GOV.SA».

ودعت السفارة جميعَ السعوديين الموجودين في جمهورية جنوب إفريقيا، إلى الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة في البلاد، وفي حال حدوث أي طارئ -لا قدر الله- يمكن الاتصال على هاتف طوارئ شؤون المواطنين السعوديين (0027710000017)، وهاتف السفارة (0027123624230)؛ متمنية السلامة للجميع.

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