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سقوط مركبة تقودها امرأة برفقتها فتاتان داخل حفرية بأحد المشاريع بالرياض

تم نقلهن للمستشفى.. و"الأمانة": سنتخذ الإجراءات النظامية

باشرت أمانة الرياض بلاغًا من مواطن، يفيد بسقوط سيارة تقودها فتاة أمس الجمعة في حفرية تتبع لمشروع بحي الدريهمية في مدينة الرياض، وقام بنقلها ورفيقتَيْها الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال المغرد "عبدالرحمن العتيق" عبر تدوينة له في "تويتر": إن مركبة من نوع "هيونداي"، تقودها امرأة، وبرفقتها فتاتان، سقطت بأحد المشاريع الوقعة بحي الدريهمية في مدينة الرياض، وانقلبت داخل حفرية. موضحًا أن شقيقه أبلغ الهلال الأحمر، وتم إسعاف الفتيات، ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها، علقت أمانة الرياض في "تويتر" على تدوينة المواطن قائلة: "نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتحديد الموقع، وذكر الحي واسم الشارع ورقم التواصل؛ ليتم اتخاذ الإجراء النظامي".

من جانبه، قدّم المواطن "عبدالرحمن العتيق" شكره لأمانة منطقة الرياض على سرعة تجاوبها، والتعامل مع البلاغ بجدية واهتمام، ‏وقال: "جاءني أكثر من اتصال من الأمانة، يستفسر عن الموقع، ويشكرونني على البلاغ، ويؤكدون أن المواطن عينٌ أخرى للأمانة، وأن سلامة المواطنين مقدمة على كل اعتبار. وقد حضروا للموقع، وتم اتخاذ اللازم".

سقوط مركبة حادث انقلاب الرياض أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقوط مركبة تقودها امرأة برفقتها فتاتان داخل حفرية بأحد المشاريع بالرياض
سبق

باشرت أمانة الرياض بلاغًا من مواطن، يفيد بسقوط سيارة تقودها فتاة أمس الجمعة في حفرية تتبع لمشروع بحي الدريهمية في مدينة الرياض، وقام بنقلها ورفيقتَيْها الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال المغرد "عبدالرحمن العتيق" عبر تدوينة له في "تويتر": إن مركبة من نوع "هيونداي"، تقودها امرأة، وبرفقتها فتاتان، سقطت بأحد المشاريع الوقعة بحي الدريهمية في مدينة الرياض، وانقلبت داخل حفرية. موضحًا أن شقيقه أبلغ الهلال الأحمر، وتم إسعاف الفتيات، ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها، علقت أمانة الرياض في "تويتر" على تدوينة المواطن قائلة: "نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتحديد الموقع، وذكر الحي واسم الشارع ورقم التواصل؛ ليتم اتخاذ الإجراء النظامي".

من جانبه، قدّم المواطن "عبدالرحمن العتيق" شكره لأمانة منطقة الرياض على سرعة تجاوبها، والتعامل مع البلاغ بجدية واهتمام، ‏وقال: "جاءني أكثر من اتصال من الأمانة، يستفسر عن الموقع، ويشكرونني على البلاغ، ويؤكدون أن المواطن عينٌ أخرى للأمانة، وأن سلامة المواطنين مقدمة على كل اعتبار. وقد حضروا للموقع، وتم اتخاذ اللازم".

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
11:08 PM

سقوط مركبة تقودها امرأة برفقتها فتاتان داخل حفرية بأحد المشاريع بالرياض

تم نقلهن للمستشفى.. و"الأمانة": سنتخذ الإجراءات النظامية

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هادي العصيمي - الرياض
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28,779

باشرت أمانة الرياض بلاغًا من مواطن، يفيد بسقوط سيارة تقودها فتاة أمس الجمعة في حفرية تتبع لمشروع بحي الدريهمية في مدينة الرياض، وقام بنقلها ورفيقتَيْها الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال المغرد "عبدالرحمن العتيق" عبر تدوينة له في "تويتر": إن مركبة من نوع "هيونداي"، تقودها امرأة، وبرفقتها فتاتان، سقطت بأحد المشاريع الوقعة بحي الدريهمية في مدينة الرياض، وانقلبت داخل حفرية. موضحًا أن شقيقه أبلغ الهلال الأحمر، وتم إسعاف الفتيات، ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها، علقت أمانة الرياض في "تويتر" على تدوينة المواطن قائلة: "نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتحديد الموقع، وذكر الحي واسم الشارع ورقم التواصل؛ ليتم اتخاذ الإجراء النظامي".

من جانبه، قدّم المواطن "عبدالرحمن العتيق" شكره لأمانة منطقة الرياض على سرعة تجاوبها، والتعامل مع البلاغ بجدية واهتمام، ‏وقال: "جاءني أكثر من اتصال من الأمانة، يستفسر عن الموقع، ويشكرونني على البلاغ، ويؤكدون أن المواطن عينٌ أخرى للأمانة، وأن سلامة المواطنين مقدمة على كل اعتبار. وقد حضروا للموقع، وتم اتخاذ اللازم".

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