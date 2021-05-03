شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مقيم "كيني" أخفى وافدة داخل شاحنته

على طريق رفحا - حفر الباطن

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن دوريات أمن الطرق بمحافظة رفحاء تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية الكينية، في العقد الرابع من العمر، ووافدة من الجنسية ذاتها في العقد الثالث من العمر مخالفة لنظام الإقامة والعمل، بعد أن أخفاها داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحا - حفر الباطن، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية.