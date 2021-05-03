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شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مقيم "كيني" أخفى وافدة داخل شاحنته

على طريق رفحا - حفر الباطن

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن دوريات أمن الطرق بمحافظة رفحاء تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية الكينية، في العقد الرابع من العمر، ووافدة من الجنسية ذاتها في العقد الثالث من العمر مخالفة لنظام الإقامة والعمل، بعد أن أخفاها داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحا - حفر الباطن، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مقيم "كيني" أخفى وافدة داخل شاحنته
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن دوريات أمن الطرق بمحافظة رفحاء تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية الكينية، في العقد الرابع من العمر، ووافدة من الجنسية ذاتها في العقد الثالث من العمر مخالفة لنظام الإقامة والعمل، بعد أن أخفاها داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحا - حفر الباطن، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
12:58 AM

شرطة الحدود الشمالية تلقي القبض على مقيم "كيني" أخفى وافدة داخل شاحنته

على طريق رفحا - حفر الباطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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7,835

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن دوريات أمن الطرق بمحافظة رفحاء تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية الكينية، في العقد الرابع من العمر، ووافدة من الجنسية ذاتها في العقد الثالث من العمر مخالفة لنظام الإقامة والعمل، بعد أن أخفاها داخل شاحنة كان يقودها على طريق رفحا - حفر الباطن، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية.

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