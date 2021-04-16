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عطاءات المملكة.. تدشين برنامجي خادم الحرمين لإفطار الصائمين وهدية التمور في بانكوك

تشرف عليهما وزارة الشؤون الإسلامية

دشن القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك عصام بن صالح الجطيلي بعد صلاة الجمعة في مقر السفارة برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بالسفارة لعام 1442هـ 2021م، وذلك بدعم وتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تحت إشراف القائم بالأعمال في سفارة المملكة، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي في تايلند والمحافظات والجمعيات والمراكز الإسلامية البارزة في مملكة تايلاند.

وأفاد المستشار الإسلامي في تايلاند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي أن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة بلغت هذا العام 8 أطنان، كما أن برنامج تفطير الصائمين بلغ قرابة خمسة آلاف سلة غذائية ستوزع على العائلات الصائمة، ويستفيد منها قرابة 35 ألف مسلم خلال هذا الشهر الكريم، وسيتم تنفيذ هذه البرامج في 30 محافظة و990 مسجداً و160 من المراكز والجمعيات والهيئات الإسلامية في ولايات مملكة تايلاند الخمس، عبر الجهات المعتمدة في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.

وأشاد الحاضرون من النخب المسلمة في البلد المضيف بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، حيث كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة، سائلين الله المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.

حضر التدشين نيابة عن شيخ الإسلام، عضو اللجنة الاستشارية لشيخ الإسلام شريف سيريجارون، وسكرتير شيخ الإسلام مبروك بونمالروت، ونائب الأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي بتايلاند سوم سك ميدان، ومستشار الأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي الدكتور محمد أمين جيء نؤ.

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عطاءات المملكة.. تدشين برنامجي خادم الحرمين لإفطار الصائمين وهدية التمور في بانكوك
سبق

دشن القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك عصام بن صالح الجطيلي بعد صلاة الجمعة في مقر السفارة برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بالسفارة لعام 1442هـ 2021م، وذلك بدعم وتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تحت إشراف القائم بالأعمال في سفارة المملكة، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي في تايلند والمحافظات والجمعيات والمراكز الإسلامية البارزة في مملكة تايلاند.

وأفاد المستشار الإسلامي في تايلاند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي أن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة بلغت هذا العام 8 أطنان، كما أن برنامج تفطير الصائمين بلغ قرابة خمسة آلاف سلة غذائية ستوزع على العائلات الصائمة، ويستفيد منها قرابة 35 ألف مسلم خلال هذا الشهر الكريم، وسيتم تنفيذ هذه البرامج في 30 محافظة و990 مسجداً و160 من المراكز والجمعيات والهيئات الإسلامية في ولايات مملكة تايلاند الخمس، عبر الجهات المعتمدة في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.

وأشاد الحاضرون من النخب المسلمة في البلد المضيف بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، حيث كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة، سائلين الله المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.

حضر التدشين نيابة عن شيخ الإسلام، عضو اللجنة الاستشارية لشيخ الإسلام شريف سيريجارون، وسكرتير شيخ الإسلام مبروك بونمالروت، ونائب الأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي بتايلاند سوم سك ميدان، ومستشار الأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي الدكتور محمد أمين جيء نؤ.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:12 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:53 PM

عطاءات المملكة.. تدشين برنامجي خادم الحرمين لإفطار الصائمين وهدية التمور في بانكوك

تشرف عليهما وزارة الشؤون الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بانكوك
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دشن القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك عصام بن صالح الجطيلي بعد صلاة الجمعة في مقر السفارة برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بالسفارة لعام 1442هـ 2021م، وذلك بدعم وتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تحت إشراف القائم بالأعمال في سفارة المملكة، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي في تايلند والمحافظات والجمعيات والمراكز الإسلامية البارزة في مملكة تايلاند.

وأفاد المستشار الإسلامي في تايلاند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي أن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة بلغت هذا العام 8 أطنان، كما أن برنامج تفطير الصائمين بلغ قرابة خمسة آلاف سلة غذائية ستوزع على العائلات الصائمة، ويستفيد منها قرابة 35 ألف مسلم خلال هذا الشهر الكريم، وسيتم تنفيذ هذه البرامج في 30 محافظة و990 مسجداً و160 من المراكز والجمعيات والهيئات الإسلامية في ولايات مملكة تايلاند الخمس، عبر الجهات المعتمدة في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.

وأشاد الحاضرون من النخب المسلمة في البلد المضيف بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، حيث كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة، سائلين الله المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.

حضر التدشين نيابة عن شيخ الإسلام، عضو اللجنة الاستشارية لشيخ الإسلام شريف سيريجارون، وسكرتير شيخ الإسلام مبروك بونمالروت، ونائب الأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي بتايلاند سوم سك ميدان، ومستشار الأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي الدكتور محمد أمين جيء نؤ.

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