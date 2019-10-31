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جوهرة تاج الاقتصاد السعودي تجني 211 ألف دولار في الدقيقة

"رويترز": أرباح "أرامكو" العام الماضي تقدّر بنحو 111 مليار دولار

حقق عملاق النفط "أرامكو"، بحسب بيانات "رويترز"، خلال العام الماضي أرباحاً صافية تقدر بنحو 111.1 مليار دولار.

وطرح موقع "روسيا اليوم" سؤالاً عما تجنيه الشركة في الدقيقة الواحدة خلال عام 2018، موضحاً أنه عند احتساب ذلك نجد أن جوهرة تاج الاقتصاد السعودي حققت نحو 304 ملايين دولار في اليوم خلال العام الماضي، وهو ما يشكل قرابة 211 ألف دولار في الدقيقة الواحدة.

وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحاً في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح "إكسون موبيل"، أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة.

وسيعلن عن عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم "أرامكو" الأحد المقبل، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

أرامكو جوهرة تاج الاقتصاد السعودي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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جوهرة تاج الاقتصاد السعودي تجني 211 ألف دولار في الدقيقة
سبق

حقق عملاق النفط "أرامكو"، بحسب بيانات "رويترز"، خلال العام الماضي أرباحاً صافية تقدر بنحو 111.1 مليار دولار.

وطرح موقع "روسيا اليوم" سؤالاً عما تجنيه الشركة في الدقيقة الواحدة خلال عام 2018، موضحاً أنه عند احتساب ذلك نجد أن جوهرة تاج الاقتصاد السعودي حققت نحو 304 ملايين دولار في اليوم خلال العام الماضي، وهو ما يشكل قرابة 211 ألف دولار في الدقيقة الواحدة.

وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحاً في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح "إكسون موبيل"، أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة.

وسيعلن عن عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم "أرامكو" الأحد المقبل، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
12:40 PM

جوهرة تاج الاقتصاد السعودي تجني 211 ألف دولار في الدقيقة

"رويترز": أرباح "أرامكو" العام الماضي تقدّر بنحو 111 مليار دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق عملاق النفط "أرامكو"، بحسب بيانات "رويترز"، خلال العام الماضي أرباحاً صافية تقدر بنحو 111.1 مليار دولار.

وطرح موقع "روسيا اليوم" سؤالاً عما تجنيه الشركة في الدقيقة الواحدة خلال عام 2018، موضحاً أنه عند احتساب ذلك نجد أن جوهرة تاج الاقتصاد السعودي حققت نحو 304 ملايين دولار في اليوم خلال العام الماضي، وهو ما يشكل قرابة 211 ألف دولار في الدقيقة الواحدة.

وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحاً في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح "إكسون موبيل"، أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة.

وسيعلن عن عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم "أرامكو" الأحد المقبل، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,307
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,798
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,247
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,429

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