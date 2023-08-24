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"السواط" يحتفل بزفافه

احتفل الإعلامي محمد بن منصور السواط، أحد منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المنسق الإعلامي برابطة الدوري السعودي للمحترفين، بحفل زفافه بمكة المكرمة.

حضر الزفاف لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء الإعلاميين، متمنين للعريس التوفيق في حياته الزوجية، وأن يبارك لهما في زواجهما، ويبارك عليهما، ويجمع بينهم في خير.

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"السواط" يحتفل بزفافه
سبق

احتفل الإعلامي محمد بن منصور السواط، أحد منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المنسق الإعلامي برابطة الدوري السعودي للمحترفين، بحفل زفافه بمكة المكرمة.

حضر الزفاف لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء الإعلاميين، متمنين للعريس التوفيق في حياته الزوجية، وأن يبارك لهما في زواجهما، ويبارك عليهما، ويجمع بينهم في خير.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
04:01 PM

"السواط" يحتفل بزفافه

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفل الإعلامي محمد بن منصور السواط، أحد منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المنسق الإعلامي برابطة الدوري السعودي للمحترفين، بحفل زفافه بمكة المكرمة.

حضر الزفاف لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء الإعلاميين، متمنين للعريس التوفيق في حياته الزوجية، وأن يبارك لهما في زواجهما، ويبارك عليهما، ويجمع بينهم في خير.

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