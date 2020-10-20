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"الصحة": تسجيل 385 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 375 خلال الـ24 ساعة الماضية

خبير إيراني: عدد وفيات كورونا بالبلاد يتجاوز ضعف الأرقام المعلنة

وسط مطالبات بإغلاق فوري في المدن الكبيرة لمعاونة المرافق الصحية

أكد الخبير مسعود مرداني عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا في إيران، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران، يتجاوز ضعف الأرقام التي تعلنها السلطات.

ووفق "الألمانية" نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، اليوم الثلاثاء، عن "مرداني" قوله: يجب مضاعفة 2.5 مرة، عدد الوفيات الذي أعلنته الحكومة أمس، والذي مثل حصيلة قياسية، بـ 337 لمعرفة العدد الحقيقي للوفيات.

ويتفق خبراء صحة آخرون في إيران مع "مرداني" في تقييمه، ويرون أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية؛ بسبب القدرات المحدودة على إجراء اختبارات.

ويطالب الخبراء بإغلاق فوري في المدن الكبيرة، خاصة طهران، التي تمثل بؤرة تفشِ كبرى؛ لتخفيف الضغط على المرافق الصحية.

فيروس كورونا الجديد

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خبير إيراني: عدد وفيات كورونا بالبلاد يتجاوز ضعف الأرقام المعلنة
سبق

أكد الخبير مسعود مرداني عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا في إيران، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران، يتجاوز ضعف الأرقام التي تعلنها السلطات.

ووفق "الألمانية" نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، اليوم الثلاثاء، عن "مرداني" قوله: يجب مضاعفة 2.5 مرة، عدد الوفيات الذي أعلنته الحكومة أمس، والذي مثل حصيلة قياسية، بـ 337 لمعرفة العدد الحقيقي للوفيات.

ويتفق خبراء صحة آخرون في إيران مع "مرداني" في تقييمه، ويرون أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية؛ بسبب القدرات المحدودة على إجراء اختبارات.

ويطالب الخبراء بإغلاق فوري في المدن الكبيرة، خاصة طهران، التي تمثل بؤرة تفشِ كبرى؛ لتخفيف الضغط على المرافق الصحية.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
03:18 PM

خبير إيراني: عدد وفيات كورونا بالبلاد يتجاوز ضعف الأرقام المعلنة

وسط مطالبات بإغلاق فوري في المدن الكبيرة لمعاونة المرافق الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الخبير مسعود مرداني عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا في إيران، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران، يتجاوز ضعف الأرقام التي تعلنها السلطات.

ووفق "الألمانية" نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، اليوم الثلاثاء، عن "مرداني" قوله: يجب مضاعفة 2.5 مرة، عدد الوفيات الذي أعلنته الحكومة أمس، والذي مثل حصيلة قياسية، بـ 337 لمعرفة العدد الحقيقي للوفيات.

ويتفق خبراء صحة آخرون في إيران مع "مرداني" في تقييمه، ويرون أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية؛ بسبب القدرات المحدودة على إجراء اختبارات.

ويطالب الخبراء بإغلاق فوري في المدن الكبيرة، خاصة طهران، التي تمثل بؤرة تفشِ كبرى؛ لتخفيف الضغط على المرافق الصحية.

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