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بعد تعليق الرحلات الدولية.. "الشمري" يناشد بنقل جثمان والدته من أمريكا إلى السعودية

صدر أمر سامٍ بالموافقة على طلبه لكن تعطيل الطيران حال دون تنفيذه

ناشد محمد الشمري، الجهات ذات العلاقة بالسعودية، بنقل جثمان والدته التي توفيت قبل ستة أيام بأمريكا، بعد مرضٍ عُضالٍ تعالجت منه بواشنطن حتى توفيت في مستشفى مايوكلينك في ولاية مينسوتا بمدينة روشستر، في ١٥ مارس الحالي، إلا أن تعليق الطيران الدولي للمملكة حال دون نقل جثمانها ودفنها بحائل، وبقيت بثلاجة المستشفى حتى الآن.

وأشار ابنها في حديثه لـ"سبق" إلى أن "أمراً سامياً بتاريخ ١٨ مارس الحالي، جاء بالموافقة على نقلها إلى السعودية، دون الموافقة على الطيران؛ مما أخر نقلها؛ إذ بالإمكان نقلها إلى مطار دبي الدولي، إلا أن تعليق الدخول للسعودية سيمنعهم من الوصول إلى الرياض ثم إلى حائل".

وطالب "الشمري" بالموافقة على دخول الطائرة التي تقلّ جثمان والدته؛ حتى يتسنّى دفنها بأسرع وقت.

ويمكن للجهات المعنية الاتصال بالشمري عبر الرقم:‭+1 (703) 987-6507

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعليق الرحلات الدولية.. "الشمري" يناشد بنقل جثمان والدته من أمريكا إلى السعودية
سبق

ناشد محمد الشمري، الجهات ذات العلاقة بالسعودية، بنقل جثمان والدته التي توفيت قبل ستة أيام بأمريكا، بعد مرضٍ عُضالٍ تعالجت منه بواشنطن حتى توفيت في مستشفى مايوكلينك في ولاية مينسوتا بمدينة روشستر، في ١٥ مارس الحالي، إلا أن تعليق الطيران الدولي للمملكة حال دون نقل جثمانها ودفنها بحائل، وبقيت بثلاجة المستشفى حتى الآن.

وأشار ابنها في حديثه لـ"سبق" إلى أن "أمراً سامياً بتاريخ ١٨ مارس الحالي، جاء بالموافقة على نقلها إلى السعودية، دون الموافقة على الطيران؛ مما أخر نقلها؛ إذ بالإمكان نقلها إلى مطار دبي الدولي، إلا أن تعليق الدخول للسعودية سيمنعهم من الوصول إلى الرياض ثم إلى حائل".

وطالب "الشمري" بالموافقة على دخول الطائرة التي تقلّ جثمان والدته؛ حتى يتسنّى دفنها بأسرع وقت.

ويمكن للجهات المعنية الاتصال بالشمري عبر الرقم:‭+1 (703) 987-6507

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:16 AM

بعد تعليق الرحلات الدولية.. "الشمري" يناشد بنقل جثمان والدته من أمريكا إلى السعودية

صدر أمر سامٍ بالموافقة على طلبه لكن تعطيل الطيران حال دون تنفيذه

A A A
خالد السليمي - حائل
2
6,828

ناشد محمد الشمري، الجهات ذات العلاقة بالسعودية، بنقل جثمان والدته التي توفيت قبل ستة أيام بأمريكا، بعد مرضٍ عُضالٍ تعالجت منه بواشنطن حتى توفيت في مستشفى مايوكلينك في ولاية مينسوتا بمدينة روشستر، في ١٥ مارس الحالي، إلا أن تعليق الطيران الدولي للمملكة حال دون نقل جثمانها ودفنها بحائل، وبقيت بثلاجة المستشفى حتى الآن.

وأشار ابنها في حديثه لـ"سبق" إلى أن "أمراً سامياً بتاريخ ١٨ مارس الحالي، جاء بالموافقة على نقلها إلى السعودية، دون الموافقة على الطيران؛ مما أخر نقلها؛ إذ بالإمكان نقلها إلى مطار دبي الدولي، إلا أن تعليق الدخول للسعودية سيمنعهم من الوصول إلى الرياض ثم إلى حائل".

وطالب "الشمري" بالموافقة على دخول الطائرة التي تقلّ جثمان والدته؛ حتى يتسنّى دفنها بأسرع وقت.

ويمكن للجهات المعنية الاتصال بالشمري عبر الرقم:‭+1 (703) 987-6507

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