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صفقة كبرى في الانتقالات الشتوية بين ناديين كبيرين بالرياض.. من هو؟

اللاعب سيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير وينتهي عقده نهاية الموسم

قال وكيل اللاعبين جراح الظفيري إن هناك صفقة انتقال كبيرة ستتم في الميركاتو الشتوي المقبل لأحد أندية الرياض .

وأضاف الظفيري أن الصفقة ستكون بين ناديين في الرياض للاعب سيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير، وينتهي عقده نهاية الموسم .

وألمح الظفيري إلى أن اللاعب المقصود يجيد في الناحية الهجومية، ما يرجّح أن يكون اللاعب هو عبدالله حمدان لاعب الشباب وانتقاله سيكون لنادي الهلال .

وتوقعت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن يكون اللاعب هو عمر خربين مهاجم الهلال وانتقاله سيكون لصالح الشباب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صفقة كبرى في الانتقالات الشتوية بين ناديين كبيرين بالرياض.. من هو؟
سبق

قال وكيل اللاعبين جراح الظفيري إن هناك صفقة انتقال كبيرة ستتم في الميركاتو الشتوي المقبل لأحد أندية الرياض .

وأضاف الظفيري أن الصفقة ستكون بين ناديين في الرياض للاعب سيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير، وينتهي عقده نهاية الموسم .

وألمح الظفيري إلى أن اللاعب المقصود يجيد في الناحية الهجومية، ما يرجّح أن يكون اللاعب هو عبدالله حمدان لاعب الشباب وانتقاله سيكون لنادي الهلال .

وتوقعت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن يكون اللاعب هو عمر خربين مهاجم الهلال وانتقاله سيكون لصالح الشباب.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
02:34 PM

صفقة كبرى في الانتقالات الشتوية بين ناديين كبيرين بالرياض.. من هو؟

اللاعب سيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير وينتهي عقده نهاية الموسم

A A A
محمد السيّد - الرياض
7
4,354

قال وكيل اللاعبين جراح الظفيري إن هناك صفقة انتقال كبيرة ستتم في الميركاتو الشتوي المقبل لأحد أندية الرياض .

وأضاف الظفيري أن الصفقة ستكون بين ناديين في الرياض للاعب سيدخل الفترة الحرة من تعاقده في يناير، وينتهي عقده نهاية الموسم .

وألمح الظفيري إلى أن اللاعب المقصود يجيد في الناحية الهجومية، ما يرجّح أن يكون اللاعب هو عبدالله حمدان لاعب الشباب وانتقاله سيكون لنادي الهلال .

وتوقعت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن يكون اللاعب هو عمر خربين مهاجم الهلال وانتقاله سيكون لصالح الشباب.

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