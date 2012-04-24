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إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا حول العالم

بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر

أظهر تعداد لوكالة فرانس برس السبت في الساعة 17,45 ت غ، أنه تم على مستوى العالم إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر.

وأعطي ما لا يقل عن مليار ومليونين و938 ألفًا و540 جرعة في 207 بلدان أو مناطق وفق هذا التعداد المستند إلى مصادر رسمية.

وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58 في المئة) في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة)، والصين (216,1 مليونًا)، والهند (138,4 مليونًا).

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا حول العالم
سبق

أظهر تعداد لوكالة فرانس برس السبت في الساعة 17,45 ت غ، أنه تم على مستوى العالم إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر.

وأعطي ما لا يقل عن مليار ومليونين و938 ألفًا و540 جرعة في 207 بلدان أو مناطق وفق هذا التعداد المستند إلى مصادر رسمية.

وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58 في المئة) في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة)، والصين (216,1 مليونًا)، والهند (138,4 مليونًا).

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
10:04 PM

إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا حول العالم

بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر تعداد لوكالة فرانس برس السبت في الساعة 17,45 ت غ، أنه تم على مستوى العالم إعطاء أكثر من مليار جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد، وذلك بعد أقل من خمسة أشهر من بدء أولى حملات التلقيح في ديسمبر.

وأعطي ما لا يقل عن مليار ومليونين و938 ألفًا و540 جرعة في 207 بلدان أو مناطق وفق هذا التعداد المستند إلى مصادر رسمية.

وانحصر أكثر من نصف هذه الجرعات (58 في المئة) في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة (225,6 مليون جرعة)، والصين (216,1 مليونًا)، والهند (138,4 مليونًا).

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,335
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,183
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,651
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,618

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