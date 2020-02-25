وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق عن 92 عاماً.

وعلق "عمر" حينها على الصورة التي نشرها على موقع "إنستجرام"، قائلاً: "‏كل الحب والتقدير".

وكان عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد نشر صورة للأخير في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية.

أعادت وكالة "سبوتينك" الروسية نشر صورة للرئيس المصري الراحل حسني مبارك قالت إنها آخر صورة له.

بعد إعلان وفاته رسمياً.. شاهد آخر ظهور للرئيس المصري الراحل حسني مبارك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-25 أعادت وكالة "سبوتينك" الروسية نشر صورة للرئيس المصري الراحل حسني مبارك قالت إنها آخر صورة له. وكان عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد نشر صورة للأخير في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية. وعلق "عمر" حينها على الصورة التي نشرها على موقع "إنستجرام"، قائلاً: "‏كل الحب والتقدير". وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق عن 92 عاماً.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 02:42 PM

بعد إعلان وفاته رسمياً.. شاهد آخر ظهور للرئيس المصري الراحل حسني مبارك صورة نشرها حفيده "عمر" في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية جراحية





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أعادت وكالة "سبوتينك" الروسية نشر صورة للرئيس المصري الراحل حسني مبارك قالت إنها آخر صورة له.

وكان عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد نشر صورة للأخير في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية.

وعلق "عمر" حينها على الصورة التي نشرها على موقع "إنستجرام"، قائلاً: "‏كل الحب والتقدير".

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق عن 92 عاماً.