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بعد إعلان وفاته رسمياً.. شاهد آخر ظهور للرئيس المصري الراحل حسني مبارك

صورة نشرها حفيده "عمر" في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية جراحية

أعادت وكالة "سبوتينك" الروسية نشر صورة للرئيس المصري الراحل حسني مبارك قالت إنها آخر صورة له.

وكان عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد نشر صورة للأخير في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية.

وعلق "عمر" حينها على الصورة التي نشرها على موقع "إنستجرام"، قائلاً: "‏كل الحب والتقدير".

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق عن 92 عاماً.

حسني مبارك الرئيس المصري الأسبق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إعلان وفاته رسمياً.. شاهد آخر ظهور للرئيس المصري الراحل حسني مبارك
سبق

أعادت وكالة "سبوتينك" الروسية نشر صورة للرئيس المصري الراحل حسني مبارك قالت إنها آخر صورة له.

وكان عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد نشر صورة للأخير في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية.

وعلق "عمر" حينها على الصورة التي نشرها على موقع "إنستجرام"، قائلاً: "‏كل الحب والتقدير".

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق عن 92 عاماً.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
02:42 PM

بعد إعلان وفاته رسمياً.. شاهد آخر ظهور للرئيس المصري الراحل حسني مبارك

صورة نشرها حفيده "عمر" في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية جراحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,912

أعادت وكالة "سبوتينك" الروسية نشر صورة للرئيس المصري الراحل حسني مبارك قالت إنها آخر صورة له.

وكان عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد نشر صورة للأخير في الثالث من الشهر الجاري بعد خضوعه لعملية.

وعلق "عمر" حينها على الصورة التي نشرها على موقع "إنستجرام"، قائلاً: "‏كل الحب والتقدير".

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاة الرئيس الأسبق عن 92 عاماً.

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