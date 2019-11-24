"الفيصل": مبروك للوطن.. والهلال ونجومه اللقب القاري
بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة لفريق الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.
وكتب بعد المباراة: "الحمدلله.. الحمدلله على ما تحقق.. مبروك للوطن، مبروك للهلال ونجومه وللكرة السعودية كأس دوري أبطال آسيا، نجومنا شرفوا وطنهم، وأضافوا إنجازاً جديداً".
الأمير عبدالعزيز الفيصل
الهلال
دوري أبطال آسيا
"الفيصل": مبروك للوطن.. والهلال ونجومه اللقب القاري
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-24
بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة لفريق الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.
وكتب بعد المباراة: "الحمدلله.. الحمدلله على ما تحقق.. مبروك للوطن، مبروك للهلال ونجومه وللكرة السعودية كأس دوري أبطال آسيا، نجومنا شرفوا وطنهم، وأضافوا إنجازاً جديداً".
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
03:11 PM
"الفيصل": مبروك للوطن.. والهلال ونجومه اللقب القاري
بارك الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة لفريق الهلال تحقيق لقب دوري أبطال آسيا.
وكتب بعد المباراة: "الحمدلله.. الحمدلله على ما تحقق.. مبروك للوطن، مبروك للهلال ونجومه وللكرة السعودية كأس دوري أبطال آسيا، نجومنا شرفوا وطنهم، وأضافوا إنجازاً جديداً".