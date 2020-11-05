النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار النفط أربعة في المئة تقريبًا رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبعد بيانات أظهرت نزولاً كبيرًا في مخزونات الخام الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، يعتبر فوز ترامب داعمًا للنفط بسبب العقوبات على إيران، ودعمه لتخفيضات أوبك النفطية لدعم الأسعار.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة بزيادة 1.49 دولار، بما يعادل أربعة في المئة، إلى 39.15 دولار للبرميل، في حين جرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.52 دولار، أو 3.8 في المئة، إلى 41.23 دولار.

ومدد كلا الخامَين القياسيَّين مكاسبهما إلى أعلى مستوياتهما في الجلسة بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي؛ إذ سبّب الإعصار زيتا انخفاضًا للإنتاج في خليج المكسيك خلال تلك الفترة.

وانخفضت صادرات النفط الخام الأسبوعية الأمريكية 1.2 مليون برميل يوميًّا إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميًّا في الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزول منذ يناير، وتراجع الإنتاج 600 ألف برميل يوميًّا إلى 10.5 مليون برميل يوميًّا.

وتدعمت أسعار النفط أيضًا باحتمالات دراسة منتجي أوبك وروسيا تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي من يناير كانون الثاني في ظل تقويض الموجة الثانية من فيروس كورونا تعافي طلب الوقود.

وفي وقت سابق وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)ـ وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، على تقليص حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميًّا بنحو مليونَي برميل يوميًّا بدءًا من يناير.

وقد يتسبب المزيد من إجراءات الإغلاق في الحد من مكاسب النفط؛ إذ شددت النرويج والمجر القيود المرتبطة بفيروس كورونا بعد كل من بريطانيا وفرنسا وغيرهما.