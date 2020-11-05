النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار النفط أربعة في المئة تقريبًا رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبعد بيانات أظهرت نزولاً كبيرًا في مخزونات الخام الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، يعتبر فوز ترامب داعمًا للنفط بسبب العقوبات على إيران، ودعمه لتخفيضات أوبك النفطية لدعم الأسعار.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة بزيادة 1.49 دولار، بما يعادل أربعة في المئة، إلى 39.15 دولار للبرميل، في حين جرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.52 دولار، أو 3.8 في المئة، إلى 41.23 دولار.

ومدد كلا الخامَين القياسيَّين مكاسبهما إلى أعلى مستوياتهما في الجلسة بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي؛ إذ سبّب الإعصار زيتا انخفاضًا للإنتاج في خليج المكسيك خلال تلك الفترة.

وانخفضت صادرات النفط الخام الأسبوعية الأمريكية 1.2 مليون برميل يوميًّا إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميًّا في الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزول منذ يناير، وتراجع الإنتاج 600 ألف برميل يوميًّا إلى 10.5 مليون برميل يوميًّا.

وتدعمت أسعار النفط أيضًا باحتمالات دراسة منتجي أوبك وروسيا تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي من يناير كانون الثاني في ظل تقويض الموجة الثانية من فيروس كورونا تعافي طلب الوقود.

وفي وقت سابق وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)ـ وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، على تقليص حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميًّا بنحو مليونَي برميل يوميًّا بدءًا من يناير.

وقد يتسبب المزيد من إجراءات الإغلاق في الحد من مكاسب النفط؛ إذ شددت النرويج والمجر القيود المرتبطة بفيروس كورونا بعد كل من بريطانيا وفرنسا وغيرهما.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
سبق

ارتفعت أسعار النفط أربعة في المئة تقريبًا رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبعد بيانات أظهرت نزولاً كبيرًا في مخزونات الخام الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، يعتبر فوز ترامب داعمًا للنفط بسبب العقوبات على إيران، ودعمه لتخفيضات أوبك النفطية لدعم الأسعار.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة بزيادة 1.49 دولار، بما يعادل أربعة في المئة، إلى 39.15 دولار للبرميل، في حين جرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.52 دولار، أو 3.8 في المئة، إلى 41.23 دولار.

ومدد كلا الخامَين القياسيَّين مكاسبهما إلى أعلى مستوياتهما في الجلسة بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي؛ إذ سبّب الإعصار زيتا انخفاضًا للإنتاج في خليج المكسيك خلال تلك الفترة.

وانخفضت صادرات النفط الخام الأسبوعية الأمريكية 1.2 مليون برميل يوميًّا إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميًّا في الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزول منذ يناير، وتراجع الإنتاج 600 ألف برميل يوميًّا إلى 10.5 مليون برميل يوميًّا.

وتدعمت أسعار النفط أيضًا باحتمالات دراسة منتجي أوبك وروسيا تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي من يناير كانون الثاني في ظل تقويض الموجة الثانية من فيروس كورونا تعافي طلب الوقود.

وفي وقت سابق وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)ـ وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، على تقليص حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميًّا بنحو مليونَي برميل يوميًّا بدءًا من يناير.

وقد يتسبب المزيد من إجراءات الإغلاق في الحد من مكاسب النفط؛ إذ شددت النرويج والمجر القيود المرتبطة بفيروس كورونا بعد كل من بريطانيا وفرنسا وغيرهما.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
01:14 AM

النفط يصعد 4 % رغم الضبابية حول الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي

عينة من خام النفط تخضع للفحص
A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
896

ارتفعت أسعار النفط أربعة في المئة تقريبًا رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبعد بيانات أظهرت نزولاً كبيرًا في مخزونات الخام الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، يعتبر فوز ترامب داعمًا للنفط بسبب العقوبات على إيران، ودعمه لتخفيضات أوبك النفطية لدعم الأسعار.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة بزيادة 1.49 دولار، بما يعادل أربعة في المئة، إلى 39.15 دولار للبرميل، في حين جرت تسوية خام برنت بارتفاع 1.52 دولار، أو 3.8 في المئة، إلى 41.23 دولار.

ومدد كلا الخامَين القياسيَّين مكاسبهما إلى أعلى مستوياتهما في الجلسة بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت ثمانية ملايين برميل في الأسبوع الماضي؛ إذ سبّب الإعصار زيتا انخفاضًا للإنتاج في خليج المكسيك خلال تلك الفترة.

وانخفضت صادرات النفط الخام الأسبوعية الأمريكية 1.2 مليون برميل يوميًّا إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميًّا في الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزول منذ يناير، وتراجع الإنتاج 600 ألف برميل يوميًّا إلى 10.5 مليون برميل يوميًّا.

وتدعمت أسعار النفط أيضًا باحتمالات دراسة منتجي أوبك وروسيا تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي من يناير كانون الثاني في ظل تقويض الموجة الثانية من فيروس كورونا تعافي طلب الوقود.

وفي وقت سابق وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)ـ وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، على تقليص حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميًّا بنحو مليونَي برميل يوميًّا بدءًا من يناير.

وقد يتسبب المزيد من إجراءات الإغلاق في الحد من مكاسب النفط؛ إذ شددت النرويج والمجر القيود المرتبطة بفيروس كورونا بعد كل من بريطانيا وفرنسا وغيرهما.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,529
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,876
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,929
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,011

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة