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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

الشمالية.. جولات رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات المهنية

أسفرت عن تحرير 4 مخالفات ومصادرة مواد الغذائية منتهية الصلاحية

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية غرب عرعر، جولات ميدانية على المنشآت التجارية، وذلك للتأكّد من مطابقتها الاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة، أسفرت عن تحرير 4 مخالفات، ومصادرة 3.5 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأكّدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ عديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزوّدة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.

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الشمالية.. جولات رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات المهنية
سبق

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية غرب عرعر، جولات ميدانية على المنشآت التجارية، وذلك للتأكّد من مطابقتها الاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة، أسفرت عن تحرير 4 مخالفات، ومصادرة 3.5 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأكّدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ عديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزوّدة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
12:47 PM

الشمالية.. جولات رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات المهنية

أسفرت عن تحرير 4 مخالفات ومصادرة مواد الغذائية منتهية الصلاحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية غرب عرعر، جولات ميدانية على المنشآت التجارية، وذلك للتأكّد من مطابقتها الاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة، أسفرت عن تحرير 4 مخالفات، ومصادرة 3.5 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأكّدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ عديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزوّدة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.

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