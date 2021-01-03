الشمالية.. جولات رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات المهنية

أسفرت عن تحرير 4 مخالفات ومصادرة مواد الغذائية منتهية الصلاحية

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية غرب عرعر، جولات ميدانية على المنشآت التجارية، وذلك للتأكّد من مطابقتها الاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة، أسفرت عن تحرير 4 مخالفات، ومصادرة 3.5 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأكّدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ عديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزوّدة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.