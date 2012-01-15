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وزير الخارجية الأمريكي السابق يكشف عن المسؤول الذي أوصى باغتيال "سليماني"

"بومبيو" اعتبر أن العملية كانت ضرورية للحفاظ على حياة رعايا واشنطن

كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم (السبت) عن أنه المسؤول الذي أوصى الرئيس السابق دونالد ترامب، باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

واعتبر "بومبيو" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن "العملية كانت ضرورية للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين".

ودعا الرئيسَ الأمريكي جو بايدن إلى عدم التفاوض مع النظام الإيراني الذي يهدد الرئيس السابق بالقتل انتقامًا لاغتيال "سليماني".

وأشار إلى مقطع فيديو رسوم متحركة نُشر عبر الموقع الرسمي للمرشد علي خامنئي، يظهر فيه رجل يستهدف "ترامب" أثناء لعب الجولف؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية الأمريكي السابق يكشف عن المسؤول الذي أوصى باغتيال "سليماني"
سبق

كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم (السبت) عن أنه المسؤول الذي أوصى الرئيس السابق دونالد ترامب، باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

واعتبر "بومبيو" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن "العملية كانت ضرورية للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين".

ودعا الرئيسَ الأمريكي جو بايدن إلى عدم التفاوض مع النظام الإيراني الذي يهدد الرئيس السابق بالقتل انتقامًا لاغتيال "سليماني".

وأشار إلى مقطع فيديو رسوم متحركة نُشر عبر الموقع الرسمي للمرشد علي خامنئي، يظهر فيه رجل يستهدف "ترامب" أثناء لعب الجولف؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
07:47 PM

وزير الخارجية الأمريكي السابق يكشف عن المسؤول الذي أوصى باغتيال "سليماني"

"بومبيو" اعتبر أن العملية كانت ضرورية للحفاظ على حياة رعايا واشنطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم (السبت) عن أنه المسؤول الذي أوصى الرئيس السابق دونالد ترامب، باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

واعتبر "بومبيو" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن "العملية كانت ضرورية للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين".

ودعا الرئيسَ الأمريكي جو بايدن إلى عدم التفاوض مع النظام الإيراني الذي يهدد الرئيس السابق بالقتل انتقامًا لاغتيال "سليماني".

وأشار إلى مقطع فيديو رسوم متحركة نُشر عبر الموقع الرسمي للمرشد علي خامنئي، يظهر فيه رجل يستهدف "ترامب" أثناء لعب الجولف؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

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