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"الشورى" يطالب "الطاقة" بخطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية

دعا مركز التنافسية لتطوير حوكمة لنشر البيانات المتصلة بالاستثمار

طالَبَ مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ، الوزارة، بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة؛ بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية.

وقال "الشورى": على وزارة الطاقة تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية؛ لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات.

وأضاف: على وزارة الطاقة تشجيعُ الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة؛ وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية، طالَبَ الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي المركزَ الوطني للتنافسية للعام المالي 1440/ 1441هـ، المركز، بتطوير حوكمة مُلزِمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار، وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها.

وقال المجلس: على المركز الوطني للتنافسية تطويرُ آليات اتصال فعالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يساهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية.

وطالَبَ "الشورى" بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة؛ لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب "الطاقة" بخطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية
سبق

طالَبَ مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ، الوزارة، بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة؛ بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية.

وقال "الشورى": على وزارة الطاقة تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية؛ لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات.

وأضاف: على وزارة الطاقة تشجيعُ الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة؛ وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية، طالَبَ الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي المركزَ الوطني للتنافسية للعام المالي 1440/ 1441هـ، المركز، بتطوير حوكمة مُلزِمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار، وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها.

وقال المجلس: على المركز الوطني للتنافسية تطويرُ آليات اتصال فعالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يساهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية.

وطالَبَ "الشورى" بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة؛ لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
12:35 PM

"الشورى" يطالب "الطاقة" بخطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية

دعا مركز التنافسية لتطوير حوكمة لنشر البيانات المتصلة بالاستثمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالَبَ مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440/ 1441هـ، الوزارة، بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة؛ بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية.

وقال "الشورى": على وزارة الطاقة تعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية؛ لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات.

وأضاف: على وزارة الطاقة تشجيعُ الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة؛ وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية، طالَبَ الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي المركزَ الوطني للتنافسية للعام المالي 1440/ 1441هـ، المركز، بتطوير حوكمة مُلزِمة لبناء ونشر جميع البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار، وتحديثها بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق اختصاصاتها.

وقال المجلس: على المركز الوطني للتنافسية تطويرُ آليات اتصال فعالة، والتوسع في الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العلاقة بإصلاحات البيئة الاستثمارية، وبما يساهم في إصدار تقارير التنافسية وبناء القدرات الوطنية ذات العلاقة بمجالات التنافسية التشريعية والفنية والاتصالية.

وطالَبَ "الشورى" بدعم ميزانية المركز الوطني للتنافسية بالاعتمادات المالية والكوادر البشرية اللازمة؛ لتمكينه من رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهدافه.

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