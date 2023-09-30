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أخضر الطاولة تاسعاً على القارة الآسيوية ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم  2022

الأول على المنتخبات العربية والخليجية

حل المنتخب السعودي لكرة الطاولة تاسعاً على مستوى منتخبات آسيا للمرة الأولى في تاريخ الطاولة السعودية، كما يعتبر ترتيبه الأول على المنتخبات العربية والخليجية في آسيا.

وكان أخضر الطاولة قد ضمن أمس التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تغلبه على المنتخب الأوزبكي بنتيجة 3-2 وخطف بطاقة التأهل خلال منافسات البطولة الآسيوية لكرة الطاولة والمقامة حالياً في الدوحة.

وقد ضمت الطاولة السعودية المشاركة في بطولة آسيا لكرة الطاولة اللاعبين: عبدالعزيز العباد وعلي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي و نايف الجدعي، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياً ماجد السليمان ويرأس الوفد عبدالله البار.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الطاولة تاسعاً على القارة الآسيوية ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم  2022
سبق

حل المنتخب السعودي لكرة الطاولة تاسعاً على مستوى منتخبات آسيا للمرة الأولى في تاريخ الطاولة السعودية، كما يعتبر ترتيبه الأول على المنتخبات العربية والخليجية في آسيا.

وكان أخضر الطاولة قد ضمن أمس التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تغلبه على المنتخب الأوزبكي بنتيجة 3-2 وخطف بطاقة التأهل خلال منافسات البطولة الآسيوية لكرة الطاولة والمقامة حالياً في الدوحة.

وقد ضمت الطاولة السعودية المشاركة في بطولة آسيا لكرة الطاولة اللاعبين: عبدالعزيز العباد وعلي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي و نايف الجدعي، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياً ماجد السليمان ويرأس الوفد عبدالله البار.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
06:08 PM

أخضر الطاولة تاسعاً على القارة الآسيوية ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم  2022

الأول على المنتخبات العربية والخليجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حل المنتخب السعودي لكرة الطاولة تاسعاً على مستوى منتخبات آسيا للمرة الأولى في تاريخ الطاولة السعودية، كما يعتبر ترتيبه الأول على المنتخبات العربية والخليجية في آسيا.

وكان أخضر الطاولة قد ضمن أمس التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تغلبه على المنتخب الأوزبكي بنتيجة 3-2 وخطف بطاقة التأهل خلال منافسات البطولة الآسيوية لكرة الطاولة والمقامة حالياً في الدوحة.

وقد ضمت الطاولة السعودية المشاركة في بطولة آسيا لكرة الطاولة اللاعبين: عبدالعزيز العباد وعلي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي و نايف الجدعي، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياً ماجد السليمان ويرأس الوفد عبدالله البار.

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