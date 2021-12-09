"مناورة" تجهز النصر لمواجهة الطائي.. في مؤجلة الجولة الرابعة

أجرى فريق النصر الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، مناورة على منتصف الملعب خلال الحصة التدريبية، استعدادًا للقاء الطائي، غدًا الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في مواجهة مؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بدأ تدريب الأصفر بالتركيز على النواحي اللياقية، ومن ثم أدى اللاعبون تمارين تكتيكية في مساحات محددة، أعقبتها مناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية التي يرغب المدرب في انتهاجها أمام الطائي.