تهيئة أكثر من 500 موقع لإقامة صلاة العيد بمكة المكرمة
نفّذ تلك الأعمال 810 عمال نظافة مدعمين بـ51 معدة وآلية
هيّأت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، أكثر من 500 موقع تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك، موزعة في عدة نطاقات بمكة.
ونفّذ تلك الأعمال 810 عمال نظافة مدعمين بـ51 معدة وآلية متنوعة.
تهيئة أكثر من 500 موقع لإقامة صلاة العيد بمكة المكرمة
عبدالرزاق البجاليسبق2021-05-12
هيّأت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، أكثر من 500 موقع تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك، موزعة في عدة نطاقات بمكة.
ونفّذ تلك الأعمال 810 عمال نظافة مدعمين بـ51 معدة وآلية متنوعة.
12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
01:57 PM
تهيئة أكثر من 500 موقع لإقامة صلاة العيد بمكة المكرمة
نفّذ تلك الأعمال 810 عمال نظافة مدعمين بـ51 معدة وآلية
هيّأت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع إدارة المساجد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، أكثر من 500 موقع تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك، موزعة في عدة نطاقات بمكة.
ونفّذ تلك الأعمال 810 عمال نظافة مدعمين بـ51 معدة وآلية متنوعة.