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"سكني" يُقلص المدة الزمنية لخدمة مستفيديه باستخدام أحدث التقنيات

لمعالجة الطلبات والاستفسارات وتقديم إجابات دقيقة بناء على الحالة

طوّر برنامج "سكني" خدمات العملاء لديه لتسهيل خدمة الأسر السعودية المستفيدة من خلال ربط بيانات المستفيدين مع منصته الإلكترونية، بهدف تقليص المعدل الذي تستغرقه خدمة العملاء إلى 3 ساعات لمعالجة الطلبات والاستفسارات، وتقديم إجابات دقيقة بناء على حالة المستفيد.

يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويستخدم الربط أحدث التقنيات المتقدمة من الذكاء الاصطناعي والربط المركزي لقواعد البيانات، لتُقلص الفترة الزمنية للإجابة على المستفيدين من 15 يوماً إلى 3 ساعات أو يوم عمل بحد أقصى، وذلك بتلقي الاستفسارات ومعالجتها عبر مراكز الاتصال والعناية بالمستفيدين، قبل إرسالها إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وعملت إدارة "سكني" على نظام Microsoft Dynamics 365 الخاص بإدارة العملاء لرفع مستوى الشفافية في معالجة الطلبات، وأتمتة الإجراءات باستخدام 60 تصنيفًا لمعالجة الاستفسارات والطلبات، وإشعار المستفيدين بمراحل المعالجة بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة، والتعرف آليًّا على الخدمات والطلبات الخاصة بالمستفيد من خلال لوحة تفاعلية موحدة للإجابة على استفسارات العملاء بشكل إلكتروني فوري، وربطها بقواعد بيانات مستفيدي "سكني" وصندوق التنمية العقارية ومع أكثر من 11 جهة بمنصة إلكترونية شاملة وتفاعلية لتقديم الإجابات على استفساراتهم بشكل دقيق ومحدد بناء على حالة المستفيد.

وتمثل أهمية مواصفات Dynamics 365 Microsoft لاعتماده على الذكاء الاصطناعي، وموثوقيته، وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز كفاءتها من خلال المهام التلقائية وسير العمل على حصول فريق العمل على نظرة شاملة لعملياتها.

يُذكر أن "سكني" يُقدم لمستفيديه عدداً من الخدمات الفورية من خلال منصته الإلكترونية، وسجّل التطبيق أكثر من 5 ملايين زيارة، تشمل معرفة الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات المتنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يُقلص المدة الزمنية لخدمة مستفيديه باستخدام أحدث التقنيات
سبق

طوّر برنامج "سكني" خدمات العملاء لديه لتسهيل خدمة الأسر السعودية المستفيدة من خلال ربط بيانات المستفيدين مع منصته الإلكترونية، بهدف تقليص المعدل الذي تستغرقه خدمة العملاء إلى 3 ساعات لمعالجة الطلبات والاستفسارات، وتقديم إجابات دقيقة بناء على حالة المستفيد.

يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويستخدم الربط أحدث التقنيات المتقدمة من الذكاء الاصطناعي والربط المركزي لقواعد البيانات، لتُقلص الفترة الزمنية للإجابة على المستفيدين من 15 يوماً إلى 3 ساعات أو يوم عمل بحد أقصى، وذلك بتلقي الاستفسارات ومعالجتها عبر مراكز الاتصال والعناية بالمستفيدين، قبل إرسالها إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وعملت إدارة "سكني" على نظام Microsoft Dynamics 365 الخاص بإدارة العملاء لرفع مستوى الشفافية في معالجة الطلبات، وأتمتة الإجراءات باستخدام 60 تصنيفًا لمعالجة الاستفسارات والطلبات، وإشعار المستفيدين بمراحل المعالجة بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة، والتعرف آليًّا على الخدمات والطلبات الخاصة بالمستفيد من خلال لوحة تفاعلية موحدة للإجابة على استفسارات العملاء بشكل إلكتروني فوري، وربطها بقواعد بيانات مستفيدي "سكني" وصندوق التنمية العقارية ومع أكثر من 11 جهة بمنصة إلكترونية شاملة وتفاعلية لتقديم الإجابات على استفساراتهم بشكل دقيق ومحدد بناء على حالة المستفيد.

وتمثل أهمية مواصفات Dynamics 365 Microsoft لاعتماده على الذكاء الاصطناعي، وموثوقيته، وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز كفاءتها من خلال المهام التلقائية وسير العمل على حصول فريق العمل على نظرة شاملة لعملياتها.

يُذكر أن "سكني" يُقدم لمستفيديه عدداً من الخدمات الفورية من خلال منصته الإلكترونية، وسجّل التطبيق أكثر من 5 ملايين زيارة، تشمل معرفة الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات المتنوعة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:13 PM

"سكني" يُقلص المدة الزمنية لخدمة مستفيديه باستخدام أحدث التقنيات

لمعالجة الطلبات والاستفسارات وتقديم إجابات دقيقة بناء على الحالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,368

طوّر برنامج "سكني" خدمات العملاء لديه لتسهيل خدمة الأسر السعودية المستفيدة من خلال ربط بيانات المستفيدين مع منصته الإلكترونية، بهدف تقليص المعدل الذي تستغرقه خدمة العملاء إلى 3 ساعات لمعالجة الطلبات والاستفسارات، وتقديم إجابات دقيقة بناء على حالة المستفيد.

يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويستخدم الربط أحدث التقنيات المتقدمة من الذكاء الاصطناعي والربط المركزي لقواعد البيانات، لتُقلص الفترة الزمنية للإجابة على المستفيدين من 15 يوماً إلى 3 ساعات أو يوم عمل بحد أقصى، وذلك بتلقي الاستفسارات ومعالجتها عبر مراكز الاتصال والعناية بالمستفيدين، قبل إرسالها إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وعملت إدارة "سكني" على نظام Microsoft Dynamics 365 الخاص بإدارة العملاء لرفع مستوى الشفافية في معالجة الطلبات، وأتمتة الإجراءات باستخدام 60 تصنيفًا لمعالجة الاستفسارات والطلبات، وإشعار المستفيدين بمراحل المعالجة بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة، والتعرف آليًّا على الخدمات والطلبات الخاصة بالمستفيد من خلال لوحة تفاعلية موحدة للإجابة على استفسارات العملاء بشكل إلكتروني فوري، وربطها بقواعد بيانات مستفيدي "سكني" وصندوق التنمية العقارية ومع أكثر من 11 جهة بمنصة إلكترونية شاملة وتفاعلية لتقديم الإجابات على استفساراتهم بشكل دقيق ومحدد بناء على حالة المستفيد.

وتمثل أهمية مواصفات Dynamics 365 Microsoft لاعتماده على الذكاء الاصطناعي، وموثوقيته، وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز كفاءتها من خلال المهام التلقائية وسير العمل على حصول فريق العمل على نظرة شاملة لعملياتها.

يُذكر أن "سكني" يُقدم لمستفيديه عدداً من الخدمات الفورية من خلال منصته الإلكترونية، وسجّل التطبيق أكثر من 5 ملايين زيارة، تشمل معرفة الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات المتنوعة.

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